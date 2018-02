15 fan alla presentazione della nuova Ferrari F1 2018. Uno potresti essere tu!

By :



“Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo“. Questa splendida frase di Enzo Ferrari è riportata su tutte le pagine del nostro sito in quanto la passione è il motore che da oltre 20 anni ci spinge a raccontarvi il Circus della Formula 1.

E la stessa frase è stata scelta dalla Scuderia Ferrari per aprire le porte di Maranello a 15 fortunati fan del Team, in occasione della presentazione ufficiale della Ferrari F1 2018, giovedì 22 febbraio alle ore 15:00.

Come si legge sul sito web dedicato bringyourpassion.ferrari.com se hai un’idea speciale, una trovata, un concetto artistico, un’abilità o un talento che dimostri quanto sia unica la tua passione per la Ferrari e perché sei un fan così eccezionale, realizza un VIDEO, caricalo sul sito e i migliori 15 video saranno utilizzati in occasione della presentazione della Ferrari F1 2018.

I video maker dei 15 migliori filmati saranno invitati a partecipare alla presentazione e a vedere come Ferrari abbia usato il materiale per celebrare la presentazione della nuova monoposto.

BRING YOUR PASSION TO MARANELLO