F1 TV, la digital transformation del Circus della Formula 1 firmata Liberty Media

È ormai alle porte la nuova stagione e si continua a parlare delle novità introdotte dalla gestione neofita del Circus Liberty Media e di come cambierà la Formula 1 quest’anno. Presto nel 2018 verrà lanciata una piattaforma innovativa che, come illustrato proprio da formula1.com, darà la possibilità ai fan di enfatizzare e gustare con più intensità la loro esperienza dei Gran Premi. Si tratta di un canale interamente dedicato all’olimpo del motorsport, chiamato F1 TV Pro. F1 TV non rappresenta solamente una piattaforma eccezionale della Formula 1, l’ennesima evoluzione di un mondo che diventa sempre più tecnologico, ma marca anche l’investimento più grande nella sua trasformazione digitale fino a questo momento.

L’articolo di formula1.com spiega che i fan avranno a disposizione un servizio di live streaming privo di pubblicità per ogni gara con cronaca multilingue. Questa è di certo un’ottima strategia per raggiungere un ampio target di spettatori, offrendoli l’opportunità di seguire le corse ovunque si trovino. Inoltre, il servizio garantirà l’accesso esclusivo agli on-board camera di tutti i 20 piloti attraverso ogni sessione del weekend. Gli appassionati potranno dunque seguire ogni momento in pista dalla prospettiva di ogni pilota e decidere con chi “salire a bordo”. È qualcosa di singolare, mai visto prima, e sicuramente può rendere l’esperienza dei fan che seguono le gare da un dispositivo elettronico più entusiasmante e completa, facendoli sentire più vicini alla Formula 1 e dentro all’azione in pista. F1 TV Pro avrà in aggiunta dei feed unici, disponibili su nessun’altra piattaforma e con possibilità di personalizzazioni di multi-livello. Lo spettatore può quindi utilizzare diversi strumenti per vivere il weekend di gara e godersi tutto lo spettacolo delle corse. Come spiegato anche da skeetgp.com, si potrà usufruire di highlight in tempo reale, grafica interattiva, collegamenti con i box e addirittura con le postazioni di controllo.

Gli abbonati avranno anche la comodità di scegliere il contenuto da vedere e come e quando accedervi. Tutte le prove libere, qualifiche e gare saranno trasmesse live, insieme alle conferenze stampa e le interviste pre-gara e post-gara. Saranno visibili inoltre le gare delle principali categorie di contorno, tra cui il campionato FIA Formula 2, la GP3 Series e la Porsche Supercup. F1 TV offrirà dunque un servizio completo, con una visione a 360 gradi.

Durante la stagione, F1 TV sarà disponibile in quattro lingue diverse (inglese, italiano, francese e spagnolo) e al suo lancio apparirà in quasi due dozzine di mercati, tra cui Germania, Francia, USA, Messico, Belgio, Austria, Ungheria e gran parte dell’America Latina. L’accesso sarà inizialmente consentito attraverso il desktop e il web, per poi andare a inserire gradualmente app mobili e app per la TV su Amazon, Apple e Android. Questo consentirà agli utenti di usufruire delle funzionalità di F1 TV su una varietà di dispositivi diversi senza alcun costo aggiuntivo. La prezzatura della F1 TV Pro ruoterà tra gli $8 e i $12 dollari americani mensilmente, mentre le rette annuali verranno prezzate in base al mercato. Skeetgp.com rivela che il prezzo dell’abbonamento mensile in euro potrà variare da €8 a €10, mentre per quello annuale si stima €120, con possibili oscillazioni in base al mercato, appunto, e anche alla valuta.

Per soddisfare un target ancor più vasto di spettatori, ci sarà inoltre la possibilità di abbonarsi a una piattaforma più economica e non-live, F1 TV Access, che metterà a disposizione informazioni live sui tempi della gara, la radio cronaca e highlight prolungati di ogni sessione del weekend. Sarà anche straordinariamente caratterizzata da un accesso, senza precedenti, a contenuti video provenienti dal prolisso archivio storico che possiede la Formula 1. Al suo lancio, F1 TV Access sarà disponibile su una scala quasi globale in modo tale da essere complementare a F1 TV Pro.

La CDN (rete per la consegna di contenuti) e i servizi di connessione per distribuire i contenuti di F1 TV globalmente saranno forniti da Tata Communications, il fornitore ufficiale di connettività della Formula 1. Come precisato da skeetgp.com, la verifica di tutta la logistica e della distribuzione del segnale avverrà anche tramite un sistema di protezione per eventuali utilizzi illeciti del segnale che andrà su IP (Internet Protocol). Il segnale verrà distribuito su dispositivi compatibili tramite applicazione, quindi sia computer che TV. I contenuti web potranno essere accessibili per i dispositivi fissi per merito di collaborazioni con Google per Chromecast e con Apple per Airplay. Ci sarà di conseguenza lo sviluppo di un’app dedicata a questo servizio, a dimostrazione dell’impegno di Liberty Media per offrire più accessibilità possibile alla piattaforma. Per la distribuzione semplicemente via web, verranno usati portali preposti quali Amazon Prime Video e Netflix. Non è un caso che già ora su Amazon Prime venga trasmesso un contenuto extra Gran Premio sulla McLaren e anche questa è una novità importante portata dalla proprietà americana. Difatti, schiude le porte alla richiesta dei vari team di trasmettere via streaming durante l’off-season approfondimenti di scuderia in modo tale da riscontrare maggiore visibilità mediatica e in aggiunta portare beneficio ai propri partner. Con F1 TV c’è dunque una Formula 1 che vuole essere più visibile, raggiungibile e vicina ai fan tramite un processo già fatto partire da Liberty Media quando ha concesso più liberta ai team nel pubblicare immagini o brevi video delle azioni in pista durante i weekend di gara sui social.

Nei meriti della F1 TV è intervenuto Frank Arthofer, direttore della Digital and New Business, Formula 1, e le sue parole sono riportate su formula1.com: “Con il lancio della F1 TV, ci stiamo incamminando nel viaggio per costruire una pietra angolare della nostra trasformazione digitale. I prodotti F1 TV ad abbonamento sono chiaramente e centralmente indirizzati ai nostri fan più appassionati, e crediamo fermamente che mentre noi stiamo portando un nuovo pubblico allo sport, dobbiamo sempre rimanere focalizzati sul fornire prodotti ed esperienze che servono i fan della F1 più coinvolti.”

È dunque dichiarato l’intento di Liberty Media di raggiungere un target di audience più ampio con F1 TV e offrire agli spettatori strumenti per vivere il weekend di corse in modo più appassionante, in linea con la filosofia della gestione americana di rendere tutto il Circus più spettacolare e avvicinarlo al pubblico. Arthofer ha poi continuato spiegando chiaramente che l’obiettivo “con F1 TV è semplice: fornire a questi fan il miglior servizio disponibile per guardare Gran Premi live e fornirgli un’esperienza sportiva straordinaria, la migliore del mondo per un “cliente”. I nostri team e i nostri partner sono singolarmente focalizzati sul consegnare questa visione: non solamente per il lancio ma sul lungo termine. Il live streaming video è uno spazio eccitante che cambia quasi quotidianamente.”

Un vero progetto quello di F1 TV, su cui Liberty Media punta molto per aumentare la visibilità delle gare e avvicinare più spettatori possibili alla Formula 1. Come rivelato da skeetgp.com, in conferenza stampa, in occasione dei test invernali a Barcellona, Arthofer ha inoltre dichiarato che è prevista la telecronaca anche in arabo, cinese e russo. Ciò dimostra ulteriormente quanto Liberty Media stia programmando questa piattaforma su una scala globale per raggiungere più audience possibile e permettere a tutti i fan in tutto il mondo di avere un’esperienza intensa e completa dei Gran Premi. Vogliono mandare e rendere accessibile la Formula 1, con una visione intera ed entusiasmante, nelle “case” di tutti.

Su formula1.com sono riportate anche le parole di Mehul Kapadia, amministratore delegato di Tata Communications di F1 Business: “La F1 è il primo sport globale ad adottare una strategia mobile talmente ambiziosa – e noi siamo eccitati di esserne parte. Una singola piattaforma video globale ed eccezionale, con molteplici feed live e centinaia di ore di highlight passati, dà ai fan il potere di creare la loro propria unica e immersiva esperienza nel motorsport. È un modo di tenere ancorato il pubblico già esistente e anche attrarre nuovi fan al mondo della Formula 1.” Ci sono dunque ulteriori conferme dello scopo grandioso di F1 TV e della singolarità di questa piattaforma innovativa, che vuole davvero far immergere lo spettatore dentro alle gare ovunque si trovi e nonostante sia davanti a uno schermo.

Infine, su skeetgp.com sono riportate le parole del responsabile commerciale della Formula 1, Sean Bratches: “Abbiamo definito la strategia delle trasmissioni per il 2018 con molte modifiche. Dall’Australia gli appassionati avranno telecamere che offriranno una migliore idea della velocità e nuovi spotter lungo la pista collegati con la regia per scegliere le zone topiche. Poi stiamo per lanciare la piattaforma streaming in Cina, USA, America Latina, Messico, Brasile, Germania, Francia, Belgio, Austria, Ungheria e alcuni paesi nordici. È un progetto difficoltoso, ma abbiamo trovato l’accordo con i diritti ceduti a quei paesi: pensiamo sia un metodo vincente per il futuro”. Si tratta proprio di vincere maggiore visibilità, pubblico, spettacolo e credibilità per uno sport che ha visto perdere un po’ della suo “brio” agonistico negli ultimi anni. Nonostante non sia una missione semplice, sicuramente l’innovativa F1 TV fa ben sperare nella possibilità concreta di avvicinare più appassionati e amplificare la visione dell’azione in pista, rendendola più emozionante e quindi più interessante.

Skeetgp.com rivela che il canale non è ancora disponibile in Italia, dove le gare sono visibili unicamente su Sky e in chiaro su TV8 per soli 4 Gran Premi, incluso quello di Monza. Alla domanda dell’inviato di skeetgp.com, Arthofer ha reso chiaro che non esiste una precisa road map ma è questione di diritti televisivi. Sky ha firmato un contratto con F1 per tre anni in Italia, con l’esclusiva delle immagini in diretta e differita, e dunque solamente alla scadenza si potrà riconsiderare l’offerta streaming.

Noi di Circus F1, come presumibilmente tutti gli appassionati, siamo impazienti di vedere come funzionerà questa nuova piattaforma, sperando di avere l’occasione di provarla e augurandoci che riesca nello scopo prefissato. Vi terremo aggiornati, rimanete sintonizzati!