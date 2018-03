We Race, Ferrari entra nel mondo del comic

La passione per le corse, due squadre in competizione, un giovane pilota in gara con sé stesso, un’unica grande sfida. Questo è We Race, un progetto editoriale a fumetti nato dall’incontro tra la passione per le corse e il mondo del comic.

Grazie alla collaborazione con Riccardo Burchielli, uno dei più noti illustratori del mondo sci-fi, e Giulio Gualtieri, sceneggiatore e editor in chief di grandi progetti, We Race mette in scena la storia di una passione che attraversa le epoche, senza conoscere limiti. Perché il mondo può cambiare, ma le emozioni restano le stesse.

Un progetto editoriale a fumetti targato Ferrari e nato dall’incontro tra la passione per le corse ed il mondo del comic.

Non resta che scoprire i primi episodi già on line.

web: weracecomic.ferrari.com

facebook: facebook.com/weracecomic