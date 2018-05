F1, GP Spagna | Vettel: Gran Premio molto importante e delicato per la Ferrari

Domenica si correrà in Spagna, sul circuito di Barcellona, in una gara valevole per il quinto appuntamento del mondiale 2018. Ma quando la Formula 1 mette le ruote sull’asfalto iberico, è evidente che questa tappa venga vissuta dai team con un’attesa speciale e particolare. Oltre ad essere il primo appuntamento “classico” della stagione, ed il primo nel cuore dell’Europa, le scuderie ritornano su quel circuito teatro dei test invernali, pronte a sfoderare nuove soluzioni aerodinamiche che potrebbero fare concretamente la differenza.

Anche la Ferrari si appresta a scendere in pista con alcune novità, alimentate anche dal clima di fiducia creatosi intorno alla squadra dopo le prime gare dell’anno. Un ambiente sereno dunque, che va inevitabilmente a ripercuotersi anche sui due pilota di casa Maranello, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Decisi entrambi a portare a casa un risultato positivo, ecco le dichiarazioni rilasciate dai due piloti alla vigilia del Gran Premio di Spagna. Le ultime parole prima di immergersi nell’abitacolo e spingere sul gas.

SEBASTIAN VETTEL: “UNA PISTA CHE CONOSCIAMO MOLTO BENE”

Sul sito e sulle pagine social ufficiali della Ferrari è apparso un breve video di Sebastian Vettel, con il tedesco che spiega le sue sensazioni in vista del week-end di Barcellona.

Nel filmato il quattro volte campione del mondo appare molto fiducioso e carico, soprattutto per le caratteristiche della pista catalana:

“E’ un tracciato molto interessante – ha spiegato Vettel -. Qui ci sono lunghi rettilinei per sorpassare ed una zona intera, con curve veloci e lente. Con queste caratteristiche si presenta una grande sfida per la macchina, perché qui c’è davvero di tutto.

Il Montmelò è una delle piste che conosciamo meglio, perché qui svolgiamo i test invernali ed abbiamo quindi già provato il tracciato con le monoposto 2018. Siamo ancora all’inizio di maggio e si apre la stagione europea: sono due fattori che possono contribuire all’apporto di molte novità aerodinamiche. E’ dunque un gran premio molto importante e delicato, perché qui si gettano le basi per il resto della stagione”.

La fiducia di Vettel in questo 2018 non si ferma qui: i risultati colti nelle prime gare della stagione hanno decisamente alzato il morale del tedesco che, in un’intervista rilasciata al “Sunday Express”, ha parlato così dei passi avanti effettuati dalla Ferrari: “Abbiamo una buona macchina, ed è un aspetto molto importante. Con questa monoposto -prosegue Vettel- possiamo lavorare bene in qualifica, e se riusciamo a piazzarci in testa possiamo anche lottare per la vittoria, dato che abbiamo notato anche un buon ritmo gara. Non mi posso ritenere preoccupato, perché penso che la situazione attuale sia molto diversa da quella dell’anno scorso, quando in qualifica eravamo spesso dietro e non riuscivamo ad essere competitivi quanto volevamo”.

KIMI RAIKKONEN: “IL CONTRATTO? E’ LA STESSA STORIA OGNI ANNO…”

Mentre Vettel guarda alla gara di Barcellona, la situazione è leggermente diversa in casa Raikkonen, dove a prevalere sembrano essere le incognite legate al futuro del finlandese a Maranello.

Eppure, nonostante tutte le voci che circolano attorno al nome del possibile sostituito di “Iceman” a partire dalla prossima stagione (quando scadrà il contratto del numero 7 ferrarista), il diretto interessato non sembra esser particolarmente preoccupato su quello che accadrà:

“Il mio futuro? – ha spiegato Kimi a Crash.net -. E’ la stessa storia ogni anno da quando posso ricordare. Posso solo dire che da parte mia farò la mia parte, mi diverto ancora a correre ed è l’unica ragione per cui sono qui. Per il resto vedremo come si evolveranno le cose. Ogni anno ci sono sempre tante voci, ma non mi interessano. Tutto quello che voglio ora è far bene. La stagione è ancora lunghissima e la strada da percorrere fino alla fine della stagione è ancora tanta. In squadra sappiamo tutti quali sono i nostri obiettivi e vogliamo divertirci”.

Luci ed ombre quindi sul futuro del finlandese, il quale ha vissuto un inizio di campionato costellato da accuse, critiche ed errori, misti a grandi e fulminee prestazioni. Una serie di alti e bassi che non sono stati graditi da molti tifosi e giornalisti, i quali spingono i vertici della Ferrari a puntare tutto su Ricciardo per il 2019. Ma le critiche rivolte a Raikkonen non sono piaciute a tanti, compreso proprio il compagno di squadra del finlandese.

Vettel ha preso le difese di Kimi, commentando così le sue abilità a Motorsport.com:

“In questa stagione siamo incredibilmente vicini -ha commentato il tedesco- e nelle varie prove libere si è sempre trovato maggiormente in sintonia con la macchina, anche più del sottoscritto. Infatti io ho sofferto di più in alcune occasione nel capire subito la vettura. Conoscendolo, ed essendo consapevole della sua forza, sono sicuro del suo grande talento che ha nel guidare andando oltre ai problemi. Se guardate all’anno scorso potrebbe uscirne un’immagine un po’ distorta. Non è stata una stagione dove ha prevalso un solo pilota, anche se si potrebbe pensare questo guardando i risultati. Penso che non ci si debba fermare a visualizzare solo i risultati, ma bisognerebbe analizzarli anche più in profondità“.