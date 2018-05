Gp Spagna F1 2018: doppietta Mercedes (Hamilton-Bottas), disastro Ferrari

Il Gran Premio di Spagna 2018 di Formula 1 ha visto il ritorno sui primi due gradini più alti del podio dei due piloti Mercedes. Doppietta Mercedes dunque con Lewis Hamilton che ha dominato e vinto mentre lo scudiero Valtteri Bottas ha chiuso ottimo secondo.

Sul podio oggi, con i due portacolori delle frecce d’argento, è salito Max Verstappen, grazie a un regalo della Ferrari!

Gara disastrosa quella dei due piloti Ferrari: Kimi Raikkonen è stato costretto al ritiro per un problema meccanico, mentre Sebastian Vettel ha chiuso al 4° posto grazie ad una pessima strategia del box che lo ha richiamato per un 2° pit stop, in regime di Virtual Safety Car. E questo gli ha fatto perdere ben due posizioni!

MERCEDES TORNA A DOMINARE SU UNA PISTA (FORSE) AMICA

Che fosse una “pista favorevole alla Mercedes” lo hanno detto in molti. Chi vi scrive non era molto convinto di questo ma alcuni fattori, le nuove gomme Pirelli in primis, hanno condizionato i valori in pista. Difficilmente, anche dopo aver analizzato questo intero week end spagnolo, si può dare un parere certo e definitivo in merito! Il risultato finale però parla di una Mercedes che ha piazzato due monoposto davanti a tutti, sia in qualifica che in gara. Hamilton si trova ora con ben 17 punti di vantaggio su Vettel, mentre la Mercedes ha ripreso la leadership del campionato con 27 punti in più della Ferrari.

FERRARI PRIVA VETTEL DEL 2° POSTO. ENNESIMA STRATEGIA SBAGLIATA

Su una pista dove sorpassare è quasi impossibile, la magia di Vettel al via che era riuscito a sopravanzare Bottas doveva e poteva essere capitalizzata meglio dalla Ferrari. E invece no! Il muretto box della Scuderia di Maranello si è fatto nuovamente trarre in inganno da una mossa degli uomini Mercedes che, in regime di Virtual Safety Car, hanno simulato un pit stop per Bottas che, in quel momento era terzo e seguiva Vettel (2°). La secondo sosta del tedesco, al giro 42, ha così avuto come unico risultato quello di far rientrare in pista Vettel in 4a posizione, alle spalle sia di Bottas che di Verstappen.

PIRELLI CAMBIA I VALORI IN PISTA

Un fattore chiave e decisivo, nell’economia di qualifiche e gara, lo ha sicuramente giocato la nuova gomma Pirelli, portata qui al Montmelò per la prima volta quest’anno dal fornitore italiano di pneumatici. Il battistrada della coperture medie, soft e supersoft presentavano, contrariamente a quanto provato da tutti i team nei test invernali e utilizzato anche nei precedenti quattro week end di gara, un battistrada ridotto di 0,4mm. Stando alle spiegazioni fornite dalla stessa Pirelli, questa decisione di cambiare le regole del gioco in corso d’anno era stata dettata principalmente dal nuovo asfalto della pista catalana. Una spiegazione ma soprattutto un cambiamento che non è piaciuto a diversi team, Ferrari su tutti, e che ha creato, sin da subito, un gran malcontento tra piloti, tecnici, addetti ai lavori e fan.

Anche Sebastian Vettel, autore delle ultime tre pole position stagionali, ha voluto esprimere il suo pensiero sul tema. Il tedesco della Ferrari, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: “Le nuove gomme Pirelli hanno favorito la Mercedes“.

E poco prima del via della gara, Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky Sport F1 HD ha voluto precisare: “Noi siamo stati informati, non consultati!”, chiarendo come la Ferrari sia stata avvisata a decisione presa!

GROSJEAN DA CARTELLINO ROSSO

La gara di oggi è cominciata con un brutto incidente al via. A causarlo Romain Grosjean che, dopo essere andato in testa coda, ha mantenuto gas aperto e, rientrando in pista, ha colpito Nico Hulkenberg prima e Pierre Garly poi. Il nervoso pilotino della Haas meriterebbe un bel cartellino rosso! (FOTO e VIDEO)



GP SPAGNA F1, ORDINE DI ARRIVO 2018 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 44 L. Hamilton Mercedes 1h35m29.972s 2 77 V. Bottas Mercedes + 20"593 3 33 M. Verstappen Red Bull + 26"873 4 05 S. Vettel Ferrari + 27"584 5 03 D. Ricciardo Red Bull + 48"773 6 20 K. Magnussen Haas + 1 giro 7 55 C. Sainz Renault + 1 giro 8 14 F. Alonso McLaren + 1 giro 9 11 S. Perez Force India + 2 giri 10 16 C. Leclerc Sauber + 2 giri 11 18 L. Stroll Williams + 2 giri 12 28 B. Hartley Toro Rosso + 2 giri 13 9 M. Ericsson Sauber + 2 giri 14 35 S. Sirotkin Williams + 3 giri 15 2 S. Vandoorne McLaren Retirato 16 31 E. Ocon Force India Retirato 17 07 K. Raikkonen Ferrari Retirato 18 27 N. Hulkenberg Renault Retirato 19 10 P. Gasly Toro Rosso Retirato 20 08 R. Grosjean Haas Retirato CLASSIFICA PILOTI F1 2018 1 Lewis Hamilton 95 2 Sebastian Vettel 78 3 Valtteri Bottas 58 4 Kimi Raikkonen 48 5 Daniel Ricciardo 47 6 Max Verstappen 33 7 Fernando Alonso 32 8 Nico Hulkenberg 22 9 Kevin Magnussen 19 10 Carlos Sainz 19 11 Sergio Perez 17 12 Pierre Gasly 12 13 Charles Leclerc 9 14 Stoffel Vandoorne 8 15 Lance Stroll 4 16 Marcus Ericsson 2 17 Esteban Ocon 1 18 Brendon Hartley 1 19 Romain Grosjean 0 20 Sergey Sirotkin 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2018 1 Mercedes 153 2 Ferrari 126 3 Red Bull/Renault 80 4 Renault 41 5 McLaren/Renault 40 6 Haas/Ferrari 19 7 Force India/Mercedes 18 8 Toro Rosso/Honda 13 9 Sauber/Ferrari 11 10 Williams/Mercedes 4