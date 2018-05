Gp Spagna F1 in TV, differita su TV8 domenica 13 maggio alle ore 20:00

By :



Dopo aver ospitato la scorsa settimana le due ruote, a Jerez de la Frontera, la Spagna è di nuovo al centro del mondo dei motori in occasione del quinto Gran Premio stagionale di Formula 1, in differita e in chiaro solo su TV8 (tasto 8 del telecomando).

Il circus delle quattro ruote si sposta, infatti, sul circuito di Barcellona-Catalunya, con il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) nuovo leader della classifica piloti, grazie al rocambolesco successo di due settimane fa a Baku, in Azerbaijan.

Sabato 12 maggio, alle ore 18.15, lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli con gli ex piloti Giancarlo Fisichella e Ivan Capelli, oltre all’ingegnere Giancarlo Bruno, anticipa la differita delle qualifiche ufficiali, alle ore 19.45, che definiscono lo schieramento di partenza della gara. Domenica 13 maggio, invece, l’appuntamento è fissato alle ore 19.00 con lo studio Formula 1, che anticipa i temi del Gran Premio, in differita alle ore 20.00. Al termine della corsa, alle ore 22.00, tutti le interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare le dinamiche della gara.

Il Gran Premio di Spagna, che è entrato nel calendario mondiale solo nel 1991, prevede 66 giri (ciascuno misura 4,655 Km), per una distanza totale di 307,104 Km. Il miglior tempo sul giro è stato realizzato da Kimi Raikkonen, nel 2008, con il tempo di 1’21’’670. Qui lo scorso anno si è imposto Lewis Hamilton, partendo dalla pole position, davanti a Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.