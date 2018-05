La Formula 1 su Twitter con F1 Live Show: video esclusivi, interviste e highlights post gara

Sin dallo sbarco di Liberty Media al comando della Formula 1 è stata più volte ribadita la volontà di fare del web un vero punto cardine dell’espansione della categoria regina. Un orizzonte che sino a prima era stato poco esplorato, data la riluttanza dell’ex supremo Bernie Ecclestone, è ora al centro delle strategie di marketing dei nuovi proprietari. Tra le varie mosse contemplate per riuscire ad ampliare il target di pubblico della Formula 1 è stato infatti siglato un accordo tra Twitter e Liberty Media per un esclusivo show post-gara che sarà trasmesso live sulla piattaforma social.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della crescita esponenziale delle attività e del seguito dei vari canali social ufficiali della Formula 1. La prima puntata del nuovo F1 Live Show andrà in onda a Barcellona in occasione del Gran Premio di Spagna e verrà riproposto in altri nove appuntamenti di questo campionato. Dopo l’introduzione, seppur limitata a certi paesi, della piattaforma streaming della Formula 1, questo rappresenta un altro deciso passo di Liberty Media nei confronti del web.

Lo show, che avrà inizio dopo la cerimonia del podio, verrà condotto da Will Buxton e sarà supportato da altri contenuti, quali gli highlight della gara, per rendere l’esperienza del fan il più completa possibile. Non vi saranno restrizioni di alcun tipo relative alla visione del nuovo show, che sarà disponibile a livello globale su qualunque device connesso a Twitter.

Buxton sarà accompagnato nello show da una platea di ospiti di tutto rispetto, tra cui il campione del mondo 2016 Nico Rosberg, tornato ai circuiti quest’anno nelle vesti di opinionista TV. L’ex pilota tedesco ha mostrato entusiasmo per questa nuova iniziativa: “E’ bello vedere la nuova direzione presa dalla Formula 1 attraverso il mondo digital, siccome è un canale chiave per coinvolgere i fan e raccoglierne di nuovi. Sono onorato di partecipare a questo programma, amo la Formula 1 e penso che si possa far crescere questo sport attraverso la condivisione e l’espansione sul web. Il live show su Twitter è un grandissimo passo in avanti”.

La produzione di contenuti premium legati al mondo dello sport è una linea di business seguita da Twitter sin dal 2016, con importanti investimenti realizzati nell’offrire agli utenti contenuti live ed esclusivi. Gli accordi in essere con la NBA, la NFL e la MLB (alcuni tra gli sport più popolari negli Stati Uniti) sono la testimonianza della visibilità e della popolarità che uno sport può raggiungere attraverso i canali social.

Per la Formula 1 questa può essere un’occasione per raccogliere più pubblicità attraverso i propri canali ufficiali sul web, oltre che un’opportunità di raggiungere un pubblico più vasto e differenziato. Resta da capire come quest’apertura della Formula 1 nei confronti dei social verrà recepita dalle pay-tv, che sin dall’era Ecclestone versano centinaia di milioni per assicurarsi i diritti esclusivi di questo sport.