Toto Wolff dovrà dare spiegazioni per il danno d’immagine Mercedes a Monaco

, rilasciate ai microfoni di Sky Sport F1 al termine del, hanno scosso il Circus della Formula 1 e sono rimbalzate dalle strade del Principato fino a

Mara Sangiorgio, nel ring delle interviste post gara, aveva posto la seguente domanda al pilota della Force India: “Non hai reso la vita troppo facile a Lewis Hamilton nel sorpasso all’uscita dal tunnel? Potevi resistergli un po’ di più?”. “Sono un pilota Mercedes sai”, ha risposto Ocon che poi però ha anche ingenuamente aggiunto: “Devi chiedete al boss. Non serve a niente fare la lotta con lui (Hamilton, ndr). E’ così…”. E alla seconda domanda: “C’è una regola non scritta, per il fatto di essere un pilota Mercedes, per agevolare…”, la risposta è stata “Magari” il che equivale a un sì!

Il “boss” in questione è Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG Petronas Motorsport che, tra i piloti sotto contratto con la stella a tre punte, annovera anche il pilota francese del team Force India.

I due si sono sentiti subito dopo l’intervista e poco prima di partecipare ai party monegaschi di domenica sera; Ocon è stato ripreso dal suo “manager” per aver spifferato una clausola del suo contratto con Mercedes che doveva restare celata.

Tutto questo però ha palesato un modus operandi non del tutto sportivo da parte di Toto Wolff e del suo entourage e questa vicenda non è detto che non abbia qualche ripercussione sugli equilibri del Team campione del mondo in carica.

Alcuni consiglieri Mercedes avrebbero avanzato qualche critica e qualcuno di questi potrebbe anche non appoggiare più in assemblea l’attuale CEO, Toto Wolff. L’accusa sarebbe quella di aver minato l’immagine del brand Mercedes e aver messo a repentaglio la reputazione del team quattro volte campione del mondo di F1.

Ricordiamo che a inizio Gennaio Toto Wolff, in un’intervista rilasciata a ESPN, aveva parlato in questi termini: “Penso che Sergio Marchionne e Maurizio (Arrivabene, ndr) stiano facendo una cosa molto intelligente. Hanno avuto un buon rapporto con Haas e questo ha aiutato sia Haas che Ferrari. E quello che stanno facendo ora con Sauber è molto visionario. Con Fred (Vassuer, ndr) hanno un Team Principal che conosce il business e la loro può essere un’alleanza pericolosa per noi”.

Detto fatto e il Team Principal teutonico ha messo in pista le dovute contromosse, entrando anche nell’azionariato di Force India, assicurandosi così un aiuto reale in pista. E Monaco è solo l’inizio, sempre che a Stoccarda non decidano di intervenire…