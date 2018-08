Arrivabene, dal palco del F1 Milan Festival: Le abbiamo prese e fa male. Adesso è ora di darle!

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 è alle porte e, per Scuderia Ferrari, quella di Monza è sicuramente una gara speciale e cruciale in ottica Campionato del Mondo.

Lo dimostrano anche le dichiarazioni di oggi di Maurizio Arrivabene che, sul palco del F1 Milan Festival, ha usato parole inedite nei confronti della innominata Mercedes: “Le abbiamo prese e sappiamo quanto fa male. Adesso è ora di darle”. Non proprio parole in stile Ferrari quelle del Team Principal della Scuderia di Maranello che manifestano però la tensione che regna all’interno del reparto corse Ferrari.

“Per essere pragmatici – ha detto nel suo intervento Arrivabene -, come siamo abituati noi, è un recupero ma siamo ancora indietro. Siamo indietro nei costruttori, siamo ancora indietro nei piloti ed è questo che dobbiamo metterci in testa. Se vinci una gara, non hai vinto il campionato, e il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato. Ci vuole la consapevolezza di far bene e non solo in Belgio ma di far bene a tutte le gare. Dobbiamo mettere pressione a quelli che hanno la macchina della stessa marca della Safety Car. Loro non sono abituati. E lo dico qua, non l’ho mai detto in Televisione, Noi gli anni scorsi stavamo zitti, testa bassa, prendevamo cazzotti a destra e a sinistra, ma ci rialzavamo sempre. Siamo abituati. Loro no, quindi il discorso fatto ai ragazzi è semplice: teniamoli sotto pressione. Temiamoli sotto pressione perché prima o poi, nel momento in cui li raggiungiamo, noi siamo quelli cattivi, noi siamo quelli che le hanno prese, sappiamo quanto fa male. Adesso è ora di darle”.

