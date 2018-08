GP Belgio F1 2018: i promossi e i bocciati di Spa-Francorchamps

Le vacanze sono ormai giunte al termine anche per i nostri beniamini che, dopo tre settimane di stop, hanno indossare nuovamente il casco per scendere in pista sul circuito di Spa-Francorchamps. A trionfare è stato Sebastian Vettel che, in partenza, è riuscito a sopravanzare la Mercedes di Lewis Hamilton. Questa vittoria ha permesso al tedesco della Ferrari di accorciare il distacco, in ottica mondiale, dal rivale inglese.

Terza posizione per la Red Bull di Max Verstappen. L’incidente al via ha causato il ritiro di Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen.

Sebastian Vettel, voto 10

Il tedesco, dopo la pausa estiva, è tornato a trionfare sul circuito di Spa-Francorchamps.

Nonostante la pole mancata al sabato il quattro volte campione del mondo è riuscito a strappare la prima posizione a Hamilton grazie a un gran sorpasso al via.

L’ottima gestione della gara ha permesso a Sebastian di conquistare il gradino più alto del podio.

Lewis Hamilton, voto 9

La pioggia durante le qualifiche gli ha permesso di conquistare la pole position che, però, non è riuscito a sfruttare al meglio: allo start infatti perde la prima posizione, a favore di Vettel.

Per riuscire a recuperare la testa della corsa in casa Mercedes hanno provato ad anticipare il pit stop dell’inglese, ma questo non è stato sufficiente per conquistare la vittoria.

Max Verstappen, voto 8.5

La pessima strategia adottata durante la qualifica dalla Red Bull ha rilegato l’olandese in sesta posizione.

In partenza è riuscito a guadagnare due posizioni, spostandosi dietro alle due Force India, riuscendo poi a sopravanzarle grazie a due sorpassi ben calcolati.

Conclude la gara sul gradino più basso del podio: più che meritato!

Racing Point Force India, voto 7.5

Non male per essere il loro primo Gran Premio. Entrambi i piloti sono riusciti a concludere in zona punti con Sergio Perez che ha concluso in quinta posizione, davanti al compagno Esteban Ocon.

Punti importanti per una scuderia appena (ri)nata.

Valtteri Bottas, voto 7

Partito dall’ultima posizione, a causa della penalità inflittagli per la sostituzione della Power Unit, il pilota della Mercedes finisce la gara ai piedi del podio.

Il contatto avvenuto in partenza con Sirotkin gli è costato 5 secondi di penalità: questo, però, non ha influito sull’esito finale della gara.

Haas, voto 7

Gara anonima per entrambe le Haas che, nonostante tutto, sono riuscite a conquistare punti importanti, che hanno permesso al team americano di avvicinarsi, in ottica mondiale, alla Renault.

Nico Hulkenberg, voto 2

Imperdonabile quanto successo al via. A causa di un errore in frenata ha posto fine alla sua gara e a quella di Alonso e Leclerc compromettendo, inoltre, la gara di Ricciardo e Raikkonen.

Giusta la penalità di 10 posizioni al via del prossimo gran premio e tre punti in meno sulla licenza.

Kimi Raikkonen, voto S.V.

Un weekend da dimenticare per il finlandese.

Qualifica negativa per un errore ai box, che ha lasciato il pilota senza benzina e quindi lo ha costretto a rinunciare all’ultimo tentativo lanciato.

Le sue possibilità di rimonta sono state poi distrutte da Ricciardo, che l’ha toccato al via, causando una foratura e conseguenti problemi che l’hanno costretto al ritiro.

Daniel Ricciardo, voto S.V.

In partenza ha perso qualche posizione e, anche lui, ha finito per essere coinvolto nell’incidente innescato da Hulkenberg, che l’ha costretto a rientrare ai box con l’ala posteriore completamente distrutta.

Dopo aver perso due giri è riuscito a ritornare in pista, anche se questo non è bastato per concludere il Gran Premio.