GP Belgio F1 2018, Prove Libere 3: la Ferrari mostra i muscoli in vista della qualifica

Si apre nel segno delle rosse il sabato di Formula 1 sul tracciato di SPA-Francorchamps dove è di scena il Gp del Belgio F1 2018. Sebastian Vettel è riuscito a segnare il miglior tempo della mattinata, avvicinandosi molto al tempo registrato l’anno scorso da Lewis Hamilton che gli valse la pole position. A meno di un decimo di secondo dal miglior tempo si è posizionato l’altro ferrarista, Kimi Raikkonen. Il finlandese ha mantenuto con costanza un livello di perfomance altissimo che sta caratterizzando in positivo il weekend belga del numero 7 sin dal venerdì. Le Mercedes sono subito ad inseguire, con il campione del mondo in carica vicinissimo, a poco più di un decimo di secondo dalla vetta dei tempi.

La sensazione è che i top team là davanti non abbiano ancora svelato totalmente le carte in tavola. Non a caso le due Ferrari sono riuscite a siglare i propri tempi durante un secondo tentativo lanciato; segno che i due ferraristi hanno preferito scendere in pista con un po’ più di carico di carburante rispetto agli avversari e senza pensare troppo all’usura degli pneumatici. D’altra parte, delle due Mercedes hanno tuttavia impressionato con il passo da qualifica mostrato nella prima parte della sessione, quando le due Frecce d’Argento hanno siglato tempi interessantissimi nonostante calzassero le gomme a mescola Soft.

Da segnalare, nella seconda metà di sessione, una bandiera rossa causata da una leggerezza di Valtteri Bottas, che sul rettilineo del Kemmel ha costretto Stoffel Vandoorne a una pericolosissima escursione nell’erba. Tale incidente ha interrotto l’azione in pista un po’ prima della bandiera a scacchi. Fortunatamente il pilota di casa è uscito illeso da un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il finlandese, invece, verrà indagato nelle prossime ore dai commissari di gara e rischia una sanzione; considerando però che Bottas già partirà dal fondo griglia per la sostituzione della Power Unit, sarà tutto da vedere come la FIA deciderà di agire in merito.

Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) in data: Ago 25, 2018 at 4:59 PDT

Tutto pronto, dunque, per la tiratissima sessione di qualifiche prevista per questo pomeriggio alle 15. Sia Ferrari che Mercedes potranno scatenare tutti i cavalli delle loro nuove Power Unit di terza evoluzione e, dati i divari irrisori che al momento separano le due vetture, sicuramente ci faranno divertire. Attenzione però all’allerta meteo, la quale non scongiura definitivamente l’arrivo delle piogge durante le sessioni di qualifica e contribuisce a tenere la tensione a livelli altissimi all’interno del paddock.

GP BELGIO F1 2018 - Sabato 25 Agosto 2018 - LIBERE III Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri 1 Sebastian Vettel Ferrari 1m42.661s - 13 2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m42.724s 0.063s 15 3 Lewis Hamilton Mercedes 1m42.798s 0.137s 10 4 Valtteri Bottas Mercedes 1m43.464s 0.803s 13 5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m44.048s 1.387s 10 6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m44.479s 1.818s 13 7 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m44.963s 2.302s 12 8 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m45.341s 2.680s 10 9 Nico Hulkenberg Renault 1m45.464s 2.803s 17 10 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m45.485s 2.824s 13 11 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m45.536s 2.875s 11 12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m45.814s 3.153s 12 13 Carlos Sainz Renault 1m45.925s 3.264s 13 14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m46.087s 3.426s 12 15 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m46.182s 3.521s 16 16 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 1m46.259s 3.598s 17 17 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m46.502s 3.841s 10 18 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m46.630s 3.969s 11 19 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m46.942s 4.281s 16 20 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m47.061s 4.400s 14