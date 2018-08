Il Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Campionato del Mondo 2018 di Formula 1, è coinciso con la tredicesima vittoria di Sebastian Vettel con la Scuderia Ferrari.

Un successo conquistato in pista con un sorpasso al primo giro ai danni del suo rivale Lewis Hamilton. Scattato dalla casella numero due, il pilota della Ferrari ha saputo preparare al meglio la manovra stando in scia alla Mercedes dell’inglese nel tratto dell’Eau-Rouge e Raidillon. Appena imboccato il tratto rettilineo del Kemmel, Vettel ha attaccato all’esterno Hamilton per poi andare ad un incrocio di traiettoria.

L’immagine sopra che ha fatto il giro del mondo mostra come, al sorpasso di Vettel a Hamilton abbiamo “partecipato” anche due attori non protagonisti, ovvero le due Force India di Esteban Ocon (a sinistra nella foto) e Sergio Perez (a destra), come si evince anche dal fermo immagine che vi riportiamo qui sotto.



Il vero capolavoro però Vettel lo ha fatto in frenata, alla curva numero 5, la più impegnativa del Gran Premio del Belgio. Come sottolineato anche dallo stesso Bobbi, nel video qui sotto di Sky, è in frenata che il pilota di Maranello è riuscito ad avere la meglio sia su Hamilton che sulle due Force India.

LE IMMAGINI DI SKY SPORT F1 – Sky Tech, il sorpasso di Vettel a Hamilton

Il “segreto” che ha permesso il sorpasso di Vettel a Hamilton è da ricercarsi non tanto nel motore quanto nell’impianto frenante Ferrari e nella capacità del suo pilota di sfruttarlo al meglio. Ricordiamo che la Scuderia di Maranello è l’unico team in Formula 1 ad utilizzare sia le pinze che i dischi Brembo. In quella specifica frenata al Kemmel, che è valsa alla Ferrari la vittoria a Spa-Francorshamps, Vettel ha esercitato un carico di ben 137 kg sul pedale del freno, ed è stato in grado di decelerare da 311 Km/h a 168 km/h in soli 1″6!