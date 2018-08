Red Bull a tutto Gas(ly) nel 2019

Un altro tassello del puzzle 2019 va al suo posto: Pierre Gasly sarà pilota Red Bull insieme a Max Verstappen. L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri tramite un comunicato stampa sul sito ufficiale della scuderia anglo-austriaca.

Il driver di Rouen verrà quindi promosso alla casa madre, dopo un anno di apprendistato alla Scuderia Toro Rosso, in cui sta ottenendo buonissimi risultati, tra cui spicca il quarto posto ottenuto in Bahrain. Gasly aveva esordito in gara nel GP di Malesia 2017, in sostituzione di Daniil Kvyat, in contemporanea con il suo impegno in Japan Super Formula, in cui si è classificato secondo per mezzo punto. Pierre era entrato a far parte del Red Bull Junior Program dopo la vittoria nel 2013 del campionato Formula Renault 2.0. Nel 2016, dopo un lotta serrata con il team mate in Prema Antonio Giovinazzi, vince il campionato GP2, e diventa terzo pilota Red Bull.

Christian Horner, Team Principal della scuderia, ha dichiarato: “Pierre ha mostrato un indubbio talento da quando è entrato in F1, e Red Bull ha aiutato questo talento ad esprimersi. Le sue prestazioni stellari con un team motorizzato Honda nella sua prima stagione intera hanno mostrato quanto egli sia uno dei più promettenti govani piloti nel motorsport e non vediamo l’ora di portare nel nostro team la sua velocità, la sua capacità e la sua grinta. Nell’immediato il nostro target è di ottenere il miglior risultato possibile nel Campionato 2018, ma non vediamo l’ora di competere nel 2019 con Verstappen e Gasly”.

Anche Pierre ha avuto modo di commentare il suo upgrade alla casa madre: “Per me è un sogno che si avvera; correre in Red Bull è sempre stato il mio obiettivo dal 2013, da quando sono entrato nello Junior Program. Questa opportunità è un enorme passo avanti per la mia ambizione di vincere alcuni GP e lottare per il Campionato del Mondo. Red bull ha sempre voluto combattere per vincere i Campionati, ed è quello che anch’io voglio fare”.

“Nonostante l’eccitazione del momento- ha continuato Gasly- sono perfettamente a conoscenza dell’importanza della sfida che mi aspetta. Non vedo l’ora di ripagare Dietrich Mateschitz, Christian Horner e Helmut Marko per la fiducia che hanno riposto in me. Adesso però mi concentro per finire al meglio la stagione attuale con Toro Rosso, e vorrei ringraziare tutti i ragazzi di Faenza per il grande lavoro svolto quest’anno. Il mio target adesso è fare tutto il possibile per dare loro altre soddisfazioni in questa grande stagione”.

Con l’ingaggio di Gasly, dunque, la Red Bull completa la sua line-up per il 2019. Resta ora da vedere quale sarà la coppia che correrà in Toro Rosso. Nei giorni scorsi, si sono rincorse voci secondo cui il management dei bibitari avrebbe contattato Jean-Eric Vergne, fresco vincitore della Formula E. Se così fosse, il suo sarebbe un ritorno in quello che era stato il suo team fino al 2014. Nei prossimi giorni, sicuramente, assisteremo a ulteriori evoluzioni che ci permetteranno di avere le idee più chiare sulle formazioni in griglia nella prossima stagione.