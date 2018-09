Antonio Giovinazzi sarà il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dopo otto anni. Era dal 2011 infatti, dai tempi di Vitantonio Liuzzi e Jarno Trulli, che non si vedeva un tricolore su una monoposto di F1.

Antonio Giovinazzi, nato in Puglia a Martina Franca il 14 Dicembre 1993, sarà pilota ufficiale del Team Alfa Romeo Sauber F1 nel Campionato Mondiale 2019 di Formula 1.



LA CARRIERA DI ANTONIO GIOVINAZZI IN PILLOLE

? Attraverso ilqui sotto e il suo profilo sportivo, ripercorriamo la carriera del pilota italiano che nel 2019 sarà al via del mondiale F1 con il

2000 Karting, National series

2001 Karting, National series

2002 Karting, National series

2003 Karting, National series

2004 Karting, National series

2005 Karting, National series

————————————————————

2006 Winner WSK Euro Trophy by 60

2007 Winner Qualification CIK-FIA KF3 European Championship

2008 2° posto Trofeo delle Industrie KF3

2009 Qualificato per CIK-FIA KF2 European Karting Championship

2010 Vincitore WSK Master Series – KF2

Vincitore WSKNorth American Series TaG Sr

————————————————————

2011 Vincitore WSK Master Series – KF2

2012 Vincitore Formula Pilota China Series – 6 vittorie

Formula Aci-Csai Abarth Euroseries – 2 vittorie

2013 British F.3 International Series

2014 6° posto FIA F.3 European Championship – 2 vittorie

2015 Runner-up FIA F.3 European Championship – 6 vittorie

Winner Zandvoort Masters of F.3

————————————————————

2016 Giovinazzi ha corso con Prema in GP2: 2° posto finale con 5 vittorie e 3 podi

2017 Giovinazzi è stato scelto dalla Scuderia Ferrari come 3° pilota e riserva. Ha corso due Gp in F1 con Sauber.

2018 Giovinazzi, 3° pilota e riserva Ferrari, ha svolto test in pista anche con Sauber e Haas.

2019 Giovinazzi sarà pilota ufficiale del Team Alfa Romeo Sauber F1.

Antonio Giovinazzi: sito web ufficiale