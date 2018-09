Eddie Jordan: Leclerc in Ferrari farà meno punti di Raikkonen

Eddie Jordan, inviato per l’emittente televisiva pubblica britannica Channel 4, ha espresso qualche perplessità sulla scelta della Ferrari di sostituire Kimi Raikkonen con Charles Leclerc. L’ex proprietario dell’omonimo team di Formula 1 ritiene infatti che il giovane pilota della Sauber difficilmente potrà eguagliare il punteggio di Raikkonen in questa stagione, quando correrà per la Ferrari il prossimo anno.

Dopo il Gran Premio d’Italia e prima dell’appuntamento di Singapore, la Ferrari ha annunciato che Raikkonen avrebbe lasciato Maranello al termine della stagione 2018.

Il suo posto sarà preso, come sappiamo, dal giovane debuttante della Alfa Romeo Sauber. Leclerc diventerà il più giovane pilota dai tempi di Ricardo Rodriguez nel 1961 a correre per la Scuderia Ferrari.

“Così ora hanno scaricato Kimi Raikkonen, per essere sostituito da Charles Leclerc, il fantastico pilota della Sauber”, ha detto Jordan a Channel 4.

“Ma devo farmi una domanda: è probabile che Charles ottenga più punti di Kimi nel campionato la prossima stagione?”

“Non ci scommetterei su questo”, è stata la sua risposta.

Alla domanda se Leclerc possa diventare campione del mondo in futuro, Jordan ha però risposto: “Assolutamente. Forse la Ferrari sta pensando a un campione post-Vettel. Charles è stato scelto dall’ex capo della Ferrari Sergio Marchionne. E il nuovo presidente John Elkann ha approvato questo nonostante la pressione interna”.

Il 70enne ex proprietario del Team Jordan ha anche commentato il Gran Premio di Singapore di domenica, sentenziando che l’insuccesso della Ferrari ha quasi messo fuori gioco Vettel.

“È finita – ha detto Jordan -. Era stato una pugnalata nel cuore della Ferrari, è stato scioccante. Non hanno capito più nulla, la loro strategia è stata scioccante”.

A minor celebration when he’s been banned from another motorhome after another “diplomatic” rant! He loves it… #EddieJordan @C4F1 pic.twitter.com/VE7uRRKQTI

— Karun Chandhok (@karunchandhok) 17 settembre 2018