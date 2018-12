I 10 momenti più belli di Kimi Raikkonen in Ferrari [ VIDEO ]

Kimi Raikkonen ha trascorso otto stagioni alla Scuderia Ferrari, collezionando 10 vittorie e, naturalmente, il trionfo del Campionato del Mondo F1 2007. In questo video qui sotto, i 10 momenti più belli di Raikkonen con la Ferrari.



Top 10 Kimi Raikkonen Moments at Ferrari

Tutti i video ufficiali di Formula1.com non possono essere visti tramite embed su altri siti! Per guardare il video qui sotto, clicca sul video e poi segui il link su youtube.

All Formula1 videos are blocked from watching embedded on other sites, so you’ll need to use youtube to watch it. Click on the video then follow link to youtube.