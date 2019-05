Vanzini: Lauda è sempre rimasto un pilota, non era mai banale! [ VIDEO ]

“E’ sempre rimasto il pilota Lauda, e nel paddock quando lo incontravi potevi parlare con lui di ogni argomento. Non era mai banale nei suoi commenti, ed era sempre pronto a regalare il titolo . Fu lui a rivelare dello stanzino rotto da Lewis Hamilton a Baku nel 2016″. I suoi commenti e le sue parole erano sempre sincere, e spesso descrivevano al meglio la situazione nel paddock.

Il commentatore di Sky Sport F1 Carlo Vanzini traccia un ricordo bello e appassionato di Niki Lauda , scomparso la scorsa notte all’età di 70 anni. “E’ impossibile ricordare Lauda senza un sorriso , anche se nel film Rush viene descritto un po’ come un orso” ha detto il giornalista.

By :