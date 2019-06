Formula 1 | Dall’Osterreichring al Red Bull Ring: è sempre un bel vedere!

Siamo ormai entrati nella settimana che conduce al XXXVIII Grosser Preis von Osterreich. Il GP d’Austria non solo rinnoverà i contenuti tecnici e sportivi emersi in questo primo scorcio di stagione e la sfida al vertice tra Mercedes e Ferrari, ma sarà una nuova occasione per ammirare e apprezzare uno dei tracciati più caratteristici al mondo.

Situato a Spielberg bei Knittelfeld (Stiria), il Red Bull Ring offre scorci, passaggi e paesaggi degni di un quadro. I 4,318 km del circuito austriaco sono, infatti, immersi in una incantevole cornice naturale, fatta di prati e boschi di rara bellezza. Saliscendi, rettilinei, curve veloci e lente. Il tutto, condito da una presenza di pubblico sempre nutrita. Nulla è banale e scontato al Red Bull Ring.

Il Red Bull Ring, come noto, nasce col nome di Österreichring. o più volgarmente Zeltweg. Il tracciato entra nel calendario del Mondiale di F1 nel 1970. Dal 1970 al 1976, si disputeranno altrettanti GP d’Austria; il circuito oscilla dai 5,911 km ai 5,910 km del solo 1976. La prima importante modifica è datata 1977: viene introdotta, in sostituzione della veloce Vöest-Hügel (la curva posta immediatamente dopo il rettilineo del traguardo), la chicane denominata Hella-Licht S. La lunghezza del tracciato, di conseguenza, sale sino a toccare i 5,942 km. Questa configurazione ospiterà il GP d’Austria di F1 dal 1977 al 1987.

Il GP d’Austria ritorna in calendario nel 1997. Il circuito, ora denominato A-1 Ring, misura appena 4,323 km. La lunghezza del tracciato oscillerà, ad ogni modo, dai 4,323 km del biennio 1997-1998 ai 4,319 km degli anni 1999-2001, sino ai 4,326 km del periodo 2002-2016. Uscito di scena all’indomani della stagione F1 2003, l’ex A-1 Ring — ribattezzato Red Bull Ring: il motivo è facilmente intuibile… — rientra in calendario nel 2014. Attualmente, il circuito misura 4,318 km.

Il nuovo tracciato entrato in vita dopo il 1987 presenta sostanziali differenze rispetto all’originale Österreichring. Anzitutto, colpisce l’eliminazione del lungo e veloce tratto che comprendeva la Hella-Licht S, l’allungo del Flatschach e la curva Sebring-Auspuffkurve. In luogo di questo lungo e mitico tratto, vengono introdotti la stretta curva Castrol (il rettilineo d’arrivo risulta, inoltre, accorciato) e l’allungo (che corre parallelo all’abbandonato rettilineo del Flatschach) che conduce ad un’altra curva stretta e lenta, la Remus. Ma rilevanti e profonde modifiche toccano anche il tratto della curva Bosch (ora Scholssgold), della Texaco-Schikane (ora Rauch e Würth) e della altrettanto storica Jochen Rindt, curva (ora sono presenti due curve destrorse, la Rindt e la Red Bull Mobile, collegate da un breve rettilineo) che precede il traguardo.

Insomma, due circuiti molto diversi tra loro: il primo, tra i più veloci nella sua epoca, il secondo, ancora veloce ma con curve decisamente più strette e lente. Eppure, entrambi bellissimi, goderecci, ostici per piloti e mezzi. Il Red Bull Ring, infatti, rappresenta uno dei tracciati più accattivanti dell’intero Mondiale di F1.

Il Red Bull Ring, ex Österreichring, costituisce una rarità: non sono molti, infatti, i circuiti che, benché profondamente modificati nel loro layout, sono riusciti a mantenere intatto ed integro il fascino dei tracciati originali, disegnati e sorti in epoche in cui non si badava alle pressanti esigenze legate alla “sicurezza”.

C’è chi parla di circuito snaturato. Vero, in parte. Se da un lato abbiamo perso — in quanto, purtroppo, ritenuto “pericoloso” — il vecchio, mitologico Österreichring, dall’altro ci è stato consegnato un circuito affatto lungo ma indubbiamente ed ugualmente entusiasmante. Un circuito che, benché accorciato e reso più lento, conserva le caratteristiche fondanti e le peculiarità basilari dell’ormai defunto Österreichring.

I vincitori dei GP d’Austria disputati all’Österreichring, A-1 Ring e Red Bull Ring

1970 Österreichring Jacky Ickx Ferrari 312B 1971 Österreichring Jo Siffert BRM P160 1972 Österreichring Emerson Fittipaldi Lotus 72D-Cosworth 1973 Österreichring Ronnie Peterson Lotus 72E-Cosworth 1974 Österreichring Carlos Reutemann Brabham BT44-Cosworth 1975 Österreichring Vittorio Brambilla March 751-Cosworth 1976 Österreichring John Watson Penske PC4-Cosworth 1977 Österreichring Alan Jones Shadow DN8-Cosworth 1978 Österreichring Ronnie Peterson Lotus 79-Cosworth 1979 Österreichring Alan Jones Williams FW07-Cosworth 1980 Österreichring Jean-Pierre Jabouille Renault RE20 1981 Österreichring Jacques Laffite Ligier JS17-Matra 1982 Österreichring Elio De Angelis Lotus 91-Cosworth 1983 Österreichring Alain Prost Renault RE40 1984 Österreichring Niki Lauda McLaren Mp4/2-Porsche 1985 Österreichring Alain Prost McLaren Mp4/2B-Porsche 1986 Österreichring Alain Prost McLaren Mp4/2C-Porsche 1987 Österreichring Nigel Mansell Williams FW11B-Honda 1988

–

1996 1997 A1-Ring Jacques Villeneuve Williams FW19-Renault 1998 A1-Ring Mika Häkkinen McLaren Mp4/13-Mercedes 1999 A1-Ring Eddie Irvine Ferrari F399 2000 A1-Ring Mika Häkkinen McLaren Mp4/15-Mercedes 2001 A1-Ring David Coulthard McLaren Mp4/16-Mercedes 2002 A1-Ring Michael Schumacher Ferrari F2002 2003 A1-Ring Michael Schumacher Ferrari F2003-GA 2004

–

2013 2014 Red Bull Ring Nico Rosberg Mercedes F1 W05 2015 Red Bull Ring Nico Rosberg Mercedes F1 W006 2016 Red Bull Ring Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 2017 Red Bull Ring Valtteri Bottas Mercedes F1 W08 2018 Red Bull Ring Max Verstappen Red Bull RB14-Renault