Gp Austria F1 2019: La Cronaca completa della gara del Red Bull Ring

Impresa di Max Verstappen, che finito in settima posizione dopo la partenza, è stato autore di una grande rimonta regalando la prima vittoria dal ritorno in Formula 1 alla Honda. L’olandese è stato protagonista di un secondo stint eccezionale, superando prima Bottas e Vettel poi raggiungendo anche Leclerc, in difficoltà nel finale di gara con le gomme.

Il duello fra i due predestinati, ha visto prevalere Verstappen attaccando al 69 giro Leclerc, sorpasso messo sotto investigazione dalla direzione gara. Vettel a causa di un primo pit stop lento, non riesce a conquistare il gradino più basso del podio, arrivando sul traguardo in scia a Bottas, con Hamilton soltanto quinto rallentato dal cambio ala, alla sosta.

CRONACA DELLA GARA

PARTENZA: Leclerc difende la 1 posizione Verstappen rimane piantato e viene passato da Bottas Hamilton Raikkonen Norris Vettel.

1 GIRO: Leclerc cerca di sfruttare subito le soft per scappare. Vettel è nella scia di Norris con Verstappen alle sue spalle.

2 GIRO: Leclerc 1.09.282 guadagna altri 6 decimi alle Mercedes già staccate di 2 secondi.

3 GIRO: Leclerc 1.09.4 Bottas 1.09.7 Hamilton 1.10.1

4 GIRO: Vettel dopo un magnifico duello con Norris si prende di forza la 5 posizione.

5 GIRO: Per la prima volta Bottas 1.09.4 Hamilton 1.09.6 eguagliano i tempi di Leclerc 1.09.5.

6 GIRO: Vettel prosegue nella sua rimonta passando Raikkonen e lanciandosi all’inseguimento di Hamilton mentre Leclerc è 1 decimo più lento di Bottas.

7 GIRO: Anche Verstappen si libera di Norris. 1.09.5 Leclerc 1.09.6 Bottas-Hamilton 1.09.9 Vettel.

9 GIRO: Verstappen in staccata supera anche Raikkonen. Leclerc con un altro 1.09.4 porta a 2.6-5.4 il vantaggio su Bottas-Hamilton. Si alzano ad 1.10 i tempi di Vettel.

11 GIRO: Leclerc rifila un altro mezzo secondo alle Frecce d’Argento ma il più veloce in pista è Vettel 1.09.4.

12 GIRO: Leclerc vola a 4 secondi mentre Vettel si porta a 3.0 da Hamilton.

14 GIRO: Norris supera Raikkonen e conquista la 5 posizione. Drive trough a Magnussen per aver sbagliato posizione di partenza. Bottas 1.09.5 prova a rispondere a Leclerc 1.09.8 cosa che non riesce ad Hamilton 1.09.7 nei confronti di Vettel 1.09.5.

16 GIRO: Verstappen in 1.09.252 si prende il fatest lap.

17 GIRO: Tempi simili per i primi 5 Hamilton-Vettel-Verstappen 1.09.3 Leclerc-Bottas 1.09.4

18 GIRO: Vettel 1.09.072 toglie il giro veloce a Leclerc 1.09.2 ed è sempre a 3 secondi da Hamilton. Gasly non riesce ad attaccare Raikkonen.

20 GIRO: Vettel riduce il distacco da Hamilton a 2.7 mentre fra Leclerc e Bottas ci sono 4.7. Oltre al tedesco anche Verstappen fa un ottimo 1.09.2.

21 GIRO: Pit stop di Bottas e Vettel. Lenta la sosta dei meccanici Ferrari che non avevano pronte le gomme bianche e Vettel rientra alle spalle di Raikkonen-Gasly.

22 GIRO: Prima sosta anche per Leclerc. Hamilton nuovo leader della gara.

25 GIRO: Le Ferrari tornano ad essere le più veloci in pista Leclerc 1.09.0 Vettel 1.08.8. Tutti sul 1.09 Bottas nonostante gomme nuove Hamilton e Verstappen.

26 GIRO: Vettel 1.08.9 guadagna quasi 1 secondo ad Hamilton 1.09.8.

27 GIRO: Crollano i tempi di Hamilton 1.10.2. Unici sul 1.08 alto Bottas e Vettel.

29 GIRO: Vettel 1.08.750 stabilisce la nuova miglior prestazione del Gp proprio per questo motivo la Mercedes avvisa Hamilton che al prossimo giro faranno la sosta. Bottas 1.09.1 a 4.4 da Leclerc 1.09.2

30 GIRO: Ad Hamilton non cambiano solo le gomme ma anche l’ala. Verstappen va al comando. Vettel fa un altro giro veloce 1.08.545 e si porta a 5.4 da Bottas.

31 GIRO: Dura poco il 1 posto di Verstappen che si ferma per effettuare il pit stop e rientra in pista davanti ad Hamilton.

32 GIRO: 1.08.9 Bottas-Vettel 1.09.0 Leclerc.

33 GIRO: Leclerc 1.08.8 replica subito a Bottas 1.08.9 più veloci di loro Vettel 1.08.5.

34 GIRO: Hamilton perde 1 secondo da Leclerc-Bottas-Vettel-Verstappen.

35 GIRO: Cambia marcia Leclerc 1.08.344 che porta a 4.5 il vantaggio su Bottas.

37 GIRO: Bottas vede salire a 5 secondi il gap da Leclerc stesso distacco che il finlandese ha su Vettel.

39 GIRO: Verstappen 1.08.3 è più veloce di 4 decimi di Bottas-Vettel. Leclerc per risparmiare benzina fa salire il suo passo sul 1.09.0.

41 GIRO: Lelerc 1.08.7 e Vettel 1.08.5 rispondono a Bottas-Verstappen 1.08.6.

43 GIRO: Verstappen 1.08.317 guadagna 3 decimi a Vettel e riduce il distacco a 2.1 dal tedesco. Sempre 4 secondi fra Leclerc-Bottas.

44 GIRO: Verstappen è scatenato con un altro giro veloce 1.08.155 rifila mezzo secondo a Vettel.

45 GIRO: Momento difficile per le Ferrari Leclerc perde 0.5 da Bottas Verstappen è ad 1 secondo da Vettel.

47 GIRO: Verstappen è in scia a Vettel.

48 GIRO: Vettel si difende dal 1 attacco di Verstappen. Leclerc 1.08.7 torna a girare più forte di Bottas 1.09.0.

50 GIRO: Verstappen prende la scia a Vettel e all’esterno si prende il 3 posto e fa anche il giro veloce 1.07.844 guadagnando 1 secondo a Leclerc-Bottas. La Ferrari richiama per il 2 pit stop Vettel che passa alle soft.

51 GIRO: Leclerc 1.08.5 risponde a Verstappen 1.08.4 mentre Bottas 1.08.9 vede il distacco dall’olandese scendere ad 1.1.

53 GIRO: Fatest lap di Vettel 1.07.785 che è a 6.3 da Hamilton. Verstappen è sempre più vicino a Bottas mentre a Leclerc via radio dicono di non dover più gestire la benzina.

55 GIRO: Verstappen lamenta una perdita di potenza ma non molla Bottas.

56 GIRO: Verstappen supera Bottas e va alla caccia di Leclerc che fa il 3 settore fucsia.

57 GIRO: Verstappen spinge forte ma Leclerc eguaglia 1.08.2 dell’olandese cosi come Bottas. Vettel è a 5 secondi da Hamilton.

58 GIRO: Grande sfida fra Verstappen e Leclerc che strappa al monegasco nel giro di pochi secondi il fatest lap 1.07.766.

60 GIRO: Leclerc 1.08.0 perde 6 decimi da Verstappen che stabilisce nuovamente il giro veloce 1.07.475 e riduce il distacco a 4.2. Si alzano sul 1.09 i tempi di Bottas.

61 GIRO: Leclerc 1.08.1 Verstappen 1.07.7. Vettel è a 2.7 da Hamilton.

62 GIRO: Verstappen sfruttando il doppiaggio di Leclerc a Sainz si porta a 3 secondi.

64 GIRO: Verstappen 1.07.5 infligge 1 secondo a Leclerc ed è a 2.0 dal monegasco.

66 GIRO: Leclerc non riesce a reagire e Verstappen è in zona drs.

67 GIRO: Leclerc protegge per due volte l’interno e non permette a Verstappen di superarlo.

68 GIRO: Ruota a ruota Leclerc-Verstappen. Il ferrarista riesce a difendere il 1 posto.

69 GIRO: Verstappen accompagna all’esterno Leclerc per non permettergli di incrociare la traiettoria e si prende la 1 posizione.

PENULTIMO GIRO: Verstappen allunga a 1.5 su Leclerc. Vettel supera Hamilton.

ULTIMO GIRO: Verstappen vince il Gran Premio d’Austria. 2 Leclerc 3 Bottas 4 Vettel 5 Hamilton 6 Norris 7 Gasly 8 Sainz 9 Raikkonen 10 Giovinazzi. Dopo la bandiera a scacchi viene messo sotto investigazione il sorpasso di Verstappen a Leclerc.

GP AUSTRIA F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 30 Giugno 2019 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 33 M. Verstappen Red Bull ** sotto investigazione *** 2 16 C. Leclerc Ferrari + 2"724 3 77 V. Bottas Mercedes + 18"960 4 5 S. Vettel Ferrari + 19"610 5 44 L. Hamilton Mercedes + 22"805 6 4 L. Norris McLaren + 1 giro 7 10 P. Gasly Red Bull + 1 giro 8 55 C. Sainz McLaren + 1 giro 9 7 K. Raikkonen Alfa Romeo + 1 giro 10 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo + 1 giro 11 11 S. Perez Racing Point + 1 giro 12 3 D. Ricciardo Renault + 1 giro 13 27 N. Hulkenberg Renault + 1 giro 14 18 L. Stroll Racing Point + 1 giro 15 23 A. Albon Toro Rosso + 1 giro 16 8 R. Grosjean Haas + 1 giro 17 26 D. Kvyat Toro Rosso + 1 giro 18 63 G. Russell Williams + 2 giri 19 20 K. Magnussen Haas + 2 giri 20 88 R. Kubica Williams + 3 giri CLASSIFICA PILOTI F1 2019 1 L. Hamilton Mercedes 197 2 V. Bottas Mercedes 166 3 M. Verstappen Red Bull 126 4 S. Vettel Ferrari 123 5 C. Leclerc Ferrari 105 6 P. Gasly Red Bull 43 7 C. Sainz McLaren 30 8 L. Norris McLaren 22 9 K. Raikkonen Alfa Romeo 21 10 D. Ricciardo Renault 16 11 N. Hulkenberg Renault 16 12 K. Magnussen Haas 14 13 S.Perez Racing Point 13 14 D. Kvyat Toro Rosso 10 15 A.Albon Toro Rosso 7 16 L. Stroll Racing Point 6 17 R.Grosjean Haas 2 18 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1 19 R.Kubica Williams 0 20 G.Russell Williams 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019 1 Mercedes 363 2 Ferrari 228 3 Red Bull 169 4 McLaren 52 5 Renault 32 6 Racing Point 19 7 Alfa Romeo 22 9 Toro Rosso 17 8 Haas 16 10 Williams 0