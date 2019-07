Gp Austria F1: Antonio Giovinazzi finalmente a punti con l’Alfa Romeo

Dopo tanta attesa, in Austria è arrivato il primo punto iridato per Antonio Giovinazzi. Il nostro portacolori ha artigliato la decima posizione, dietro al suo compagno di squadra, al termine di una gara consistente. A rimetterci? La sua folta chioma!

Primo punto. Entrambe le auto tra i primi dieci. Tutto bellissimo ma…Boss perchè prendersela con i miei capelli?✂🤣#AustrianGP🇦🇹 #AlfaRomeoRacing #AG99🐝 pic.twitter.com/8PPzlq5rK5 — Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) 30 giugno 2019

Dopo tante prestazioni altalenanti, e molta sfortuna, è finalmente arrivato il primo punto mondiale per Antonio Giovinazzi, che ha sbloccato lo “0” in classifica. Un peso che il pilota di Martina Franca si portava avanti dall’inizio del mondiale, soprattutto considerato il contributo che il suo più blasonato compagno di scuderia, Kimi Raikkonen, sta portando all’Alfa Romeo Racing.

Merito di una gara attenta e consistente, e di una monoposto che, dopo tre gare da dimenticare, sembra aver ritrovato lo smalto dei test invernali e delle prima gare del mondiale, grazie agli aggiornamenti arrivati dalla fabbraica.

Già al Paul Ricard le due Alfa Romeo erano apparse molto più competitive rispetto alla gara del Canada, consentendo ad entrambi i piloti di raggiungere la Q3 e all’ex pilota Ferrari di transitare settimo sotto la bandiera a scacchi.

Al Red Bull Ring è continuata la progressione

Fin dalle prove libere la C38 si è mostrata subito a suo agio sul veloce circuito austriaco.

La conferma è arrivata nelle qualifiche, con entrambe le monoposto in Q3: sesta e settima piazza finali per Raikkonen e Giovinazzi, grazie anche alla penalizzazione di Kevin Magnussen, per la sostituzione del cambio della sua Haas.

In gara, ottima partenza di entrambi i piloti

Con Raikkonen che, nelle prime tornate, ha ingaggiato un bellissimo duello con la McLaren di Lando Norris per la sesta posizione. Il finlandese ha poi dovuto cedere davanti ad una monoposto più competitiva, e ad un giovane di sicuro talento. L’ex campione del mondo ha subito anche il sorpasso di Pierre Gasly, su Red Bull, e di Carlos Sainz Jr, autore di una rimonta strepitosa dall’ultima posizione in griglia di partenza, riuscendo a chiudere in nona posizione.

Partito bene anche Giovinazzi, che dopo aver fatto giustamente sfilare la Red Bull di Gasly e la Ferrari di Sebastian Vettel, ha trovato il suo ritmo e ha condotto una gara regolare. Dopo il pit-stop, avvenuto al quindicesimo giro, l’Italiano è riuscito a sbarazzarsi di Grosjean, mettendosi in coda al suo compagno di squadra. Per tre quarti di gara il nostro portacolori ha dovuto tenere dietro un cliente non certo facile, come Sergio Perez, conquistando la decima posizione finale, e il primo meritatissimo punto della sua carriera in F1.

Questo suo successo personale gli è però costato la sua folta chioma. Infatti, prima della gara Giovinazzi ha promesso che in caso di conquista di punti, avrebbe dato un taglio ai suoi capelli. E ogni promessa deve essere mantenuta! E’ stato Frederic Vasseur, che ha impugnato le forbici, e ha dato il fatidico taglio, non senza qualche tentativo di fuga del diretto interessato. Con la ciocca incriminata conservata dalla mamma a futura memoria

Con i tre punti conquistati in Austria, l’Alfa Romeo ha consolidato la sesta posizione in classifica costruttori, staccando Racing Point e Toro Rosso. La Renault, in netta crisi, è a solo 10 punti: imprendibile, per ora, la McLaren che, di gara in gara, sta tornando nelle zone alte della Formula 1.

Entusiasmo e ottimismo nella parole di protagonisti, nel post-gara. Frederic Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto oggi. Abbiamo messo due vetture in zona punti per la prima volta in questa stagione e abbiamo dimostrato ancora una volta che possiamo competere con le altre scuderie. Sapere quando attaccare e quando controllare le gomme e avere entrambe le monoposto in zona punti è una ricompensa per tutta la squadra. Avremmo potuto forse segnare qualche altro punto alla fine, quando stavamo prendendo Sainz con entrambe le vetture, ma alla fine possiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto. Abbiamo mostrato miglioramenti nelle ultime gare, quindi punteremo a proseguire su questa strada”.

Kimi Raikkonen

“Possiamo essere soddisfatti dei punti ottenuti, è stato un buon risultato per la squadra. Ho fatto una buona partenza e i primi giri sono stati abbastanza buoni, ma poi è diventato un po’ più difficile, ho sentito che mi mancava un po’ la velocità per sfidare le macchine intorno a me e quando l’ho fatto, ho dovuto fare attenzione con le gomme. E’ stato un bilanciamento, cercando di mantenere le gomme in vita abbastanza a lungo, pur andando abbastanza veloce. Ma alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato. Abbiamo ancora margini per migliorare. Mi sembra che ieri siamo stati un po’ meglio, ma le nostre prestazioni stanno migliorando “.

Antonio Giovinazzi

“Sono così felice di aver ottenuto il mio primo punto, è una sensazione fantastica ed è un grande peso tolto dalle mie spalle, penso che questo sia il massimo che avremmo potuto fare oggi, quindi sono davvero contento. Abbiamo avuto una qualifica davvero positiva ieri, ma la gara di oggi è stata molto difficile. Perez è stato dietro di me per la maggior parte del pomeriggio e la pressione era pesante, ma volevo davvero questo punto. Siamo stati premiati oggi, ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Dalla Francia abbiamo fatto un passo nella giusta direzione e dobbiamo continuare così “.

In Francia e in Austria è stato evidente che, gli aggiornamenti tecnici portati hanno giovato alle prestazioni delle due C38. E già al prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma tra due settimane, sono previste ulteriori novità, che potrebbero portare l’Alfa Romeo Racing a lottare ad armi pari con la McLaren, per il quarto posto mondiale. Sognare non costa nulla.