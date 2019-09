Charles Leclerc, intervista al TG1: Voglio diventare Campione del Mondo F1!

By :



Dopo la recente vittoria al Gran Premio d’Italia di F1, Marco Franzelli del TG1 ha intervistato Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari ha raccontato qualche curiosità della gara di Monza e ribadito quale sia il suo prossimo “sogno”.

“Sono entrato in un taxi dietro, il taxista non mi vedeva – ha esordito Leclerc, raccontando quanto successo quando ha lasciato l’Autodromo di Monza -. E mi ha chiesto: ‘Sei andato a vedere il Gran Premio oggi?’. Io ho detto: ‘Sì, sì, era molto bello’. Poi mi ha detto: ‘Il giovane è veramente forte’. Io ho detto: ‘Mi fa piacere che dice questo’. E dopo, alla fine del viaggio gli ho detto chi ero e che ero quel giovane che diceva che era molto forte”.

Alla domanda di Franzelli: “Leclerc è freddo, sa controllare le emozioni. Sei proprio così?”, il vincitore di Spa e Monza ha così risposto: “Non lo ero, di natura penso che fossi completamente il contrario. Anche se facevo una bellissima gara in cui finivo secondo ero arrabbiatissimo, perché volevo fare sempre primo. Mi demoralizzavo troppo. Ho lavorato tanto e ora sono molto più forte mentalmente”.

Parlando poi prossimo obiettivo, alla domanda: “Il sogno è diventare Campione del Mondo di F1?”, Leclerc ha non ha esitato a rispondere così: “Sì, sì. Essere in F1 era già un sogno, con la Ferrari era un altro, vincere era un altro. A Monza in più. Però adesso essere campione del mondo è quello che voglio assolutamente”.

E infine sull’Inno di Mameli, che il monegasco ha canticchiato sul podio di Monza, Leclerc ha rivelato di averlo imparato in auto tornando da Maranello a Montecarlo, in previsione della prima vittoria. L’emozione però – ha confessato Leclerc – gli ha impedito di trovare tutte le parole sul gradino più alto del podio più bello del Circus!