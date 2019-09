Alla festa Ferrari per i 90 anni della Scuderia di Maranello in Piazza Duomo a Milano era presente anche Kimi Raikkonen. Campione del Mondo con la Rossa nel 2007 e attuale pilota dell’Alfa Romeo Racing, il finlandese a ringraziato la piazza per l’affetto ricevuto e ha sottolineato come sia una vera “gioia essere parte della storia della Ferrari”.

Il VIDEO, con le immagini da Piazza Duomo a Milano, qui sotto.

