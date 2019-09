F3, Paura a Monza per il terribile incidente di Alex Peroni in parabolica [ VIDEO ]

Alex Peroni sta bene e non ha riportato conseguenze dopo il terribile incidente che lo ha visto sfortunato protagonista oggi nella gara di F3 sul tracciato di Monza. Il VIDEO qui sotto mostra molto bene come la sua monoposto sia letteralmente decollata dopo l’uscita di pista in parabolica il contatto con un dissuasore nella via di fuga in asfalto.

Alex Peroni suffered a huge crash in the #F3 race this morning 👇🏼😨 He’s okay and quickly got into the medical car, luckily. Now let’s hope the marshalls are okay, too.🙏🏼 pic.twitter.com/jfflmkgFBo — PoleSitters (@PoleSitters) September 7, 2019

L’impatto lo ha lanciato a più di cinque metri da terra per poi atterrare sulle reti all’esterno della curva che immette sul rettilineo del tracciato brianzolo.

Dopo l’incidente di una settimana fa in Belgio che purtroppo è costato la vita ad Hubert, quello di oggi è un altro campanello d’allarme per non abbassare la guardia sul tema sicurezza, soprattutto per le piste che fanno parte del mondiale.

Come detto in apertura, Peroni è salito sulla vettura dei medici con le sue gambe (twitter qui sotto dell’account ufficiale della F3). Per la cronaca la gara è stata vinta da Schwartzman davanti ad Armstrong e Daruval per una podio tutto Prema.

LAP 20/22 Alex Peroni is out of his car and has been picked up by the medical car#ItalianGP 🇮🇹 #F3 pic.twitter.com/D2liVdHD1w — Formula 3 (@FIAFormula3) September 7, 2019