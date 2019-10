F1, Lewis Hamilton alla partita NBA Toronto Raptors vs Huston Rockets [ VIDEO ]

Lewis Hamilton è in Giappone dove domenica prossima si correrà il Gran Premio sul circuito di Suzuka. Coincidenza vuole che nella terra del Sol Levante ci siano anche i giocatori dell’NBA che, in attesa del via della stagione 2019-2020, stanno scaldando i motori con alcuni “preseason match” per farsi trovare pronti alla prima giornata ufficiale della stagione, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre.

Il pilota inglese della Mercedes ha assistito alla sfida tra i campioni in carica dei Toronto Raptors e gli Huston Rockets. La partita, per la cronaca, ha visto la vittoria della franchigia canadese 134-129.