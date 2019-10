F1, Quando una giornata di Vettel a Maranello fa notizia: l’incontro con Binotto

By :



Giornata a Maranello per Sebastian Vettel. Ha tenuto a farlo sapere oggi la Ferrari, attraverso una nota ufficiale.

Una “cosa” strana se pensiamo alle comunicazioni – poche e stringate – cui siamo abituati dalla Scuderia! Una “non notizia” in quanto è normale che un pilota trascorra delle giornate in fabbrica.

E allora, perché un comunicato stampa per dire che Vettel era a Maranello? Forse la voglia di dire e ribadire che il tedesco è ancora un pilota Ferrari!

Ufficialmente il quattro volte Campione del Mondo F1 era impegnato al simulatore per preparare al meglio il prossimo Gran Premio del Giappone, in programma sulla pista di Suzuka domenica 13 ottobre.

La Ferrari ha fatto sapere anche che, prima di riunirsi con gli ingegneri il pilota tedesco, all’ora di pranzo, ha incontrato il Team Principal Mattia Binotto per una chiacchierata serena e costruttiva, mentre nel pomeriggio si è calato nell’abitacolo del simulatore per una sessione di lavoro nella quale sono state provate diverse configurazioni della SF90 in differenti condizioni di pista.

Cosa sarà mai una chiacchierata serena e costruttiva? Avranno parlato della strategia e degli ordini di scuderia disattesi dal tedesco? Avranno affrontato temi gerarchici per le gare da qui a fine campionato? O avranno anche discusso della prossima stagione? Non lo sapremo (forse) mai!

Per la cronaca, l’ultima volta che la Ferrari ha comunicato che un suo pilota era a Maranello era a inizio febbraio per la definizione del sedile della SF90!