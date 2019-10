F1, Vettel non giura fedeltà alla Ferrari e apre ad altre sfide!

By :



Sebastian Vettel si è raccontato in una lunga intervista con Roberto Chinchero di Motorsport.com: il pilota tedesco della Ferrari ha confermato di credere fortemente nel progetto della Scuderia Ferrari per tornare a conquistare il titolo mondiale.

Vettel non ha esitato a dire di considerare Lewis Hamilton il più grande pilota di questa era e ha poi aggiunto di vedere in Charles Leclerc, Max Verstappen e George Russell la nuova generazione di piloti vincenti.

A precisa domanda però di Chinchero: “I tuoi piani prevedono di finire la tua carriera in Formula 1 al volante di una Ferrari o c’è spazio per altre sfide?“, il quattro volte campione del mondo ha così risposto: “Non mi piace guardare troppo lontano. Forse le mie decisioni verranno prese dopo aver studiato bene le regole che saranno varate per il futuro e sicuramente il prossimo anno deciderò cosa fare“.