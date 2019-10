Gp Giappone F1 2019: La cronaca completa della gara di Suzuka

CRONACA DELLA GARA

vince, tornando alla vittoria a distanza di 6 mesi da quella ottenuta a Baku, approfittando di una brutta partenza di Vettel e Leclerc. Il finlandese ha sfruttato l’occasione, scappando fin dal 1 giro con un passo gara checome nella simulazione di Venerdì non è riuscito a tenere, mentreper rispettare l’ordine di scuderia ha fatto le 2 soste, accontentandosi della 3 posizione, e di far vincere. Alle loro spalleche per un incidente al via concostretto al ritiro, è dovuto rientrare ai box per cambiare l’ala anteriore.

PARTENZA: Bottas brucia Vettel e Leclerc 4 Verstappen 5 Hamilton

1 GIRO: Contatto in curva 1 fra Leclerc e Verstappen che va in testa coda. Bottas prova a scappare con Vettel a rischio falsa partenza e Leclerc messo sotto pressione da Hamilton.

2 GIRO: Vettel 1.34.549 riduce a 1.1 il distacco da Bottas. Leclerc nonostante le richieste dei box rimane in pista ed ha Hamilton sempre alle sue spalle.

3 GIRO: Risponde Bottas 1.34.195 che rifila 4 decimi a Vettel. Pit stop per Leclerc a cui i meccanici Ferrari cambiano l’ala e le gomme.

5 GIRO: Bottas 1.34.3 porta a 2.1 il vantaggio su Vettel 1.34.4 sulle stesso ritmo Hamilton. Leclerc 1.34.170 fa il fatest lap mentre Albon supera di forza Norris accompagnandolo fuori all’ultima chicane.

6 GIRO: Vettel 1.34.9 perde 6 e 5 decimi da Bottas 1.34.3 Hamilton 1.34.4. Leclerc di nuovo sotto investigazione per il contatto con Verstappen nessuna comunicazione su Vettel.

8 GIRO: Bottas 1.34.9 Vettel 1.34.8 il più veloce è Hamilton 1.34.6. Leclerc si sta avvicinando a Verstappen.

9 GIRO: Leclerc in curva 1 supera Verstappen. Bottas eguaglia 1.34.6 di Hamilton guadagnando un altro decimo a Vettel 1.34.7.

11 GIRO: Leclerc passa al cucchiaio Kvyat e ora mette nel mirino Raikkonen. Vettel vede salire a 3 secondi il gap da Bottas e diminuire quello da Hamilton a 1.9.

12 GIRO: Bottas 1.34.6 infligge un altro mezzo secondo a Vettel 1.34.1 si alzano i tempi anche di Hamilton 1.34.0.

13 GIRO: Crolla Vettel 1.35.5 che non subirà un drive trough e perde 1.1-0,6 nei confronti di Bottas-Hamilton. Leclerc si libera di Raikkonen ed è 14.

15 GIRO: Bottas vola a +6.6 su Vettel che ha nella scia Hamilton. Si ritira Verstappen 1 sosta per Albon.

16 GIRO: Pit stop per Vettel che va sulle 2 soste infatti i meccanici Ferrari gli montano un altro treno di soft.

17 GIRO: Nonostante il vantaggio la Mercedes si copre richiamando Bottas che farà il 2 stint con gomma gialla Hamilton nuovo leader.

18 GIRO: Via radio viene comunicato a Bottas che la sua strategia è di 2 soste contro 1 di Hamilton. Vettel supera Sainz Leclerc 9 entra in zona punti.

19 GIRO: Fatest lap di Bottas 1.32.137 che guadagna 3 ed 1 secondo a Hamilton e Vettel.

21 GIRO: Hamilton in crisi con le gomme anticipa il pit stop andando sulle 2 soste e come Vettel è sulle soft. Bottas torna al 1 posto.

23 GIRO: Bottas e Vettel 1.33.2 Hamilton 1.32.8.

24 GIRO: Bottas e Vettel continuano a girare in fotocopia 1.33.5 Hamilton nonostante sia più veloce di mezzo secondo si lamenta con il suo ingegnere sul perché non gli hanno montato le hard.

26 GIRO: 2 sosta per Leclerc. Bottas 1.34.0 visti gli 11 secondi di vantaggio su Vettel sta gestendo le gomme per arrivare fino in fondo.

28 GIRO: Bottas 1.33.4 Vettel 1.33.6 Hamilton 1.32.8.

29 GIRO: Si rialzano le prestazioni di Vettel 1.34.0 Bottas e Hamilton costanti sul 1.33 basso ed 1.32 alto.

31 GIRO: Leclerc supera Perez e mette nel mirino Hulkenberg.

32 GIRO: 2 pit stop di Vettel. Hamilton 1.32.5 non ci sta e recupera 1.4 a Bottas.

34 GIRO: Bottas 1.33.1 replica a Hamilton 1.34.5 mentre Vettel con medie nuove fa 1.32.5. Continua la rimonta di Leclerc ora 7 nella scia di Gasly.

35 GIRO: Leclerc alla spoon passa anche Gasly. Bottas 1.34.0 Hamilton 1.33.2 Vettel 1.32.6.

36 GIRO: Non cambia la strategia la Mercedes che richiama ai box Bottas. Il finlandese torna in pista 2 dietro di 9 secondi a Hamilton.

38 GIRO: Vettel 1.32.122 con la miglior prestazione del Gp recupera 4 e 5 decimi a Bottas-Hamilton.

40 GIRO: Hamilton 1.32.8 Bottas 1.32.3 Vettel 1.33.3.

41 GIRO: Bottas 1.32.4 nonostante le rassicurazioni via radio guadagna 6 decimi a Hamilton.

42 GIRO: 2 sosta per Hamilton con Bottas e Vettel di nuovo 1-2.

44 GIRO: Vola Hamilton 1.31.738 che fa il fatest lap e si lancia alla caccia di Vettel.

45 GIRO: Hamilton 1.30.983 stabilisce il nuovo record della pista ed è a 1.2 da Vettel.

47 GIRO: Hamilton è nella scia di Vettel mentre Leclerc cambia nuovamente le gomme per tentare di fare il giro veloce.

49 GIRO: Vettel grazie ai doppiaggi respira con Hamilton che non ha ancora tentato un attacco.

50 GIRO: Hamilton ci prova in rettilineo ma Vettel si difende.

51 GIRO: Hamilton si riallontana da Vettel.

PENULTIMO GIRO: Bottas transita con 13.1 su Vettel che ha sempre incollato Hamilton.

ULTIMO GIRO: Bottas vince il Gran Premio del Giappone.

GP GIAPPONE F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 13 Ottobre 2019 Pos Pilota Team Tempo/Gap Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 77 V. Bottas Mercedes 2 5 S. Vettel Ferrari + 11"376 3 44 L. Hamilton Mercedes + 11"786 4 23 A. Albon Red Bull + 61"152 5 55 C. Sainz McLaren + 69"081 6 16 C. Leclerc Ferrari + 1 giro 7 3 D. Ricciardo Renault + 1 giro 8 10 P. Gasly Toro Rosso + 1 giro 9 11 S. Perez Racing Point + 1 giro 10 27 N. Hulkenberg Renault + 1 giro 11 18 L. Stroll Racing Point + 1 giro 12 26 D. Kvyat Toro Rosso + 1 giro 13 4 L. Norris McLaren + 1 giro 14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo + 1 giro 15 8 R. Grosjean Haas + 1 giro 16 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo + 1 giro 17 20 K. Magnussen Haas + 1 giro 18 63 G. Russell Williams + 2 giri 19 88 R. Kubica Williams + 2 giri 20 33 M. Verstappen Red Bull - CLASSIFICA PILOTI F1 2019 1 L. Hamilton Mercedes 338 2 V. Bottas Mercedes 274 3 C. Leclerc Ferrari 223 4 M. Verstappen Red Bull 212 5 S. Vettel Ferrari 212 6 C. Sainz McLaren 76 7 P. Gasly Toro Rosso 73 8 A. Albon Red Bull 64 9 D. Ricciardo Renault 40 10 N. Hulkenberg Renault 35 11 L. Norris McLaren 35 12 S. Perez Racing Point 35 13 D. Kvyat Toro Rosso 33 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 31 15 K. Magnussen Haas 20 16 L. Stroll Racing Point 20 17 R. Grosjean Haas 8 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 4 19 R. Kubica Williams 1 20 G. Russell Williams 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019 1 Mercedes 612 2 Ferrari 435 3 Red Bull 323 4 McLaren 111 5 Renault 75 7 Toro Rosso 59 6 Racing Point 54 9 Alfa Romeo 35 8 Haas 28 10 Williams 1

