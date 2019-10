Gp Messico F1 2019: La cronaca completa della gara di Città del Messico

Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, rimontando dalla 5 posizione dopo l’incidente al via con Verstappen, facendo conquistare alla Mercedes la vittoria numero 100. Ancora un occasione persa per la Ferrari, con Vettel 2 che ha scelto di allungare il suo stint e proprio prima della sosta ha trovato traffico davanti a se. Leclcerc 4 invece con il secondo treno di gomme medie ha sofferto, e quando stava tornando in lotta per il podio, ha commesso un errore. Bottas 3 non permette ad Hamilton di chiudere il mondiale, altra bella gara di Albon 5 davanti a Verstappen 6, le prime 10 posizioni sono completate da Perez Ricciardo Gasly e Hulkenberg.

CRONACA DELLA GARA

PARTENZA: Leclerc difende la 1 posizione Vettel 2 alle spalle delle due Ferrari si toccano Hamilton e Verstappen.

1 GIRO: Virtual safety car per la presenza di detriti in pista.

3 GIRO: Bandiera verde Leclerc 1 Vettel 2 Albon 3 Sainz 4 Hamilton 5 Norris 6 Bottas 7 Verstappen 8.

4 GIRO: Leclerc prova a scappare ed ha 1.3 su Vettel. Hamilton supera subito Sainz. Sorpasso spettacolare di Verstappen a Bottas nello stadio.

5 GIRO: Foratura di Verstappen che rientra ai box. Leclerc 1.21.6 guadagna 3 decimi a Vettel 1.21.9. Bottas passa Norris.

6 GIRO: Risponde Vettel 1.21.9 che recupera 3 decimi a Leclerc 1.22.2 mentre Hamilton 1.21.8 si sta avvicinando ad Albon 1.22.2

8 GIRO: Bottas sfruttando il motore Mercedes supera Sainz. Continua l’elastico tra le Ferrari con Leclerc che ha 1.3 nei confronti di Vettel.

10 GIRO: Perez fa esplodere i tifosi messicani superando all’esterno Kvyat conquistando l’ottava posizione. Albon 1.21.5 e Hamilton 1.21.6 riducono il distacco a 2.4-2.5 da Leclerc-Vettel entrambi sul 1.21 alto.

11 GIRO: Albon 1.21.4 è più veloce di mezzo secondo di Vettel 1.21.9 ed entra in zona drs sugli stessi tempi del thailandese Leclerc 1.21.5.

12 GIRO: Cambiano il ritmo Leclerc 1.21.2 e Vettel 1.21.4.

13 GIRO: Norris a causa di un errore alla sosta si ferma nella corsia dei box e dopo essere stato riportato ai box riparte.

14 GIRO: 1 pit stop per Albon che farà il 2 stint sempre con le medie.

15 GIRO: Risponde la Ferrari richiamando ai box Leclerc che come Albon è su gomma gialla mentre Vettel e Hamilton proseguono.

18 GIRO: Via radio viene comunicato a Vettel di passare al piano C.

19 GIRO: 1.21.0 Vettel 1.21.0 Hamilton 1.21.3 mentre Leclerc 1.20.446 fa il fatest lap Albon 1.21.4 dopo essersi liberato di Sainz.

20 GIRO: Tutti sul 1.21 basso Vettel Hamilton e Bottas Leclerc 1.20.6 Albon 1.20.8.

22 GIRO: Hamilton 1.21.1 si porta a 1.6 da Vettel 1.21.6 mentre Leclerc continua a guadagnare 6 decimi al giro sulle Mercedes ed al compagno di squadra. Errore anche dell’Alfa alla sosta di Giovinazzi che era 9.

23 GIRO: Pit stop di Hamilton a cui i meccanici Mercedes montano le hard mentre Vettel prosegue.

25 GIRO: Vola Hamilton 1.19.926 che guadagna 1.8 e 1.3 a Vettel-Leclerc.

27 GIRO: Vettel 1.21.5 in questo passaggio perde solo 0.2-0.6 da Leclerc 1.21.3 e Hamilton 1.20.9.

29 GIRO: Vettel 1.21.3 Bottas 1.20.9 Leclerc 1.20.8 Hamilton 1.21.3 Albon 1.20.9.

31 GIRO: Vettel con gomme usate gira in 1.21.1 come Hamilton e più veloce di 4 decimi di Leclerc 1.21.5. Verstappen dopo il sorpasso a Sainz entra in zona punti.

33 GIRO: Leclerc 1.20.5 torna a spingere forte guadagnando 8 e 7 decimi a Vettel ed Hamilton.

35 GIRO: Crollano i tempi Vettel 1.22.3 che perde 1.4 e 1.3 nei confronti di Leclerc-Hamilton.

36 GIRO: Vettel 1.23.4 perde ulteriore tempo a causa del traffico davanti a se. Ne approfitta la Mercedes per far effettuare il pit stop a Bottas.

37 GIRO: Reagisce la Ferrari facendo rientrare per la 1 sosta Vettel che come le Mercedes effettuerà l’ultima parte di gara con le hard. Il tedesco rientra in 4 posizione dietro ad Albon e davanti a Bottas.

38 GIRO: Leclerc 1.20.8 e Hamilton 1.20.9 girano con lo stesso passo. Vettel 1.19.817 stabilendo la miglior prestazione guadagna 1.1 ad Albon.

40 GIRO: Leclerc aumenta a 8.7 il vantaggio su Hamilton mentre Albon tiene fuori dalla zona drs Vettel.

42 GIRO: Leclerc 1.21.2 Hamilton 1.21.0 Albon e Vettel 1.20.4 Bottas 1.20.3.

43 GIRO: Leclerc si lamenta dell’usura delle gomma e rientra ai box per effettuare il 2 pit stop. Il monegasco torna in pista al 5 posto mentre Albon e Vettel guadagnano 1 secondo a Hamilton.

44 GIRO: 2 sosta anche per Albon e Hamilton è il nuovo leader ed ha 3.4 su Vettel.

45 GIRO: Hamilton 1.20.8 perde altri 3 decimi da Vettel. Giro veloce di Leclerc 1.19.527.

47 GIRO: Vettel riduce a 2.5 il gap da Hamilton ed ha 1.4 nei confronti di Bottas ora il più veloce in pista.

48 GIRO: Hamilton 1.20.3 Vettel 1.20.1 Bottas 1.20.5. Fatest lap di Albon 1.19.325.

50 GIRO: Hamilton Vettel Bottas tutti e 3 sul 1.20.1 a cui Leclerc 1.19.3 recupera 8 decimi.

51 GIRO: Vettel perde 3 decimi e mezzo secondo da Hamilton e Bottas che è a 1 secondo dal tedesco.

53 GIRO: Leclerc nonostante gli sia stato chiesto di risparmiare benzina cosi come a Vettel fa in 1.19.232 la miglior prestazione della gara.

55 GIRO: Bottas è nella scia di Vettel e Hamilton può respirare. Leclerc continua a martellare con un altro 1.19.5.

57 GIRO: Hamilton Vettel Bottas sono nel traffico e Leclerc si avvicina.

59 GIRO: Lungo di Leclerc che perde contatto da Vettel e Bottas. Hamilton allunga a 2.9.

60 GIRO: 1.19.9 Hamilton 1.19.5 Vettel 1.19.9 Bottas.

62 GIRO: Vettel 1.19.6 e Bottas 1.19.6 riducono il gap da Hamilton a 2.3-3.7.

63 GIRO: Vettel che ha allungato su Bottas guadagna mezzo secondo a Hamilton.

64 GIRO: Risponde Hamilton che riporta il vantaggio nei confronti di Vettel sopra i 2 secondi.

66 GIRO: Hamilton Vettel Bottas 1.19.4 Leclerc 1.19.5.

68 GIRO: Vettel non molla ed in 1.19.3 è a 2.1 da Hamilton 1.19.7.

69 GIRO: Sempre 2.1 fra Hamilton e Vettel entrambi sul 1.19.8.

PENULTIMO GIRO: Hamilton transita con 1.7 su Vettel.

ULTIMO GIRO: Hamilton vince il Gran Premio del Messico.

GP MESSICO F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 27 Ottobre 2019 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 44 L. Hamilton Mercedes 2 5 S. Vettel Ferrari + 1"766 3 77 V. Bottas Mercedes + 3"553 4 16 C. Leclerc Ferrari + 6"368 5 23 A. Albon Red Bull + 21"399 6 33 M. Verstappen Red Bull + 68"807 7 11 S. Perez Racing Point + 73"819 8 3 D. Ricciardo Renault + 74"924 9 10 P. Gasly Toro Rosso + 1 giro 10 27 N. Hulkenberg Renault + 1 giro 11 26 D. Kvyat Toro Rosso + 1 giro 12 18 L. Stroll Racing Point + 1 giro 13 55 C. Sainz McLaren + 1 giro 14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo + 1 giro 15 20 K. Magnussen Haas + 2 giri 16 63 G. Russell Williams + 2 giri 17 8 R. Grosjean Haas + 2 giri 18 88 R. Kubica Williams + 2 giri 19 7 K. Raikkonen Alfa Romeo - 20 4 L. Norris McLaren - CLASSIFICA PILOTI F1 2019 1 L. Hamilton Mercedes 363 2 V. Bottas Mercedes 289 3 C. Leclerc Ferrari 236 4 S. Vettel Ferrari 230 5 M. Verstappen Red Bull 220 6 P. Gasly Toro Rosso 77 7 C. Sainz McLaren 76 8 A. Albon Red Bull 74 9 S. Perez Racing Point 43 10 D. Ricciardo Renault 38 11 L. Norris McLaren 35 12 N. Hulkenberg Renault 35 13 D. Kvyat Toro Rosso 34 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 31 15 L. Stroll Racing Point 21 16 K. Magnussen Haas 20 17 R. Grosjean Haas 8 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 4 19 R. Kubica Williams 1 20 G. Russell Williams 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019 1 Mercedes 652 2 Ferrari 466 3 Red Bull 341 4 McLaren 111 5 Renault 73 7 Toro Rosso 64 6 Racing Point 64 9 Alfa Romeo 35 8 Haas 28 10 Williams 1

GP MESSICO F1 2019 – VIDEO





GP MESSICO F1 2019 – FOTO