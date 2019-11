Gp USA F1 2019: La cronaca completa della gara di Austin

Uno-due Mercedes, con Valtteri Bottas che vince il Gran Premio degli Stati Uniti, riprendendosi di forza in rettilineo la 1 posizione al 52 giro superando Hamilton. The Hammer non è accontentato di conquistare il 6 titolo mondiale della sua carriera, ma ha tentato una strategia ad 1 sosta, per battere il compagno di squadra. Il podio è completato da Verstappen, che nel finale non ha potuto provare ad attaccare il campione del mondo, a causa delle bandiere gialle. Delude la Ferrari, Leclerc 4 ad oltre 50 secondi dalle Mercedes, Vettel ritirato per un cedimento alla sospensione. In top ten anche Albon Ricciardo Norris Sainz Hulkenberg e Kvyat.

CRONACA DELLA GARA

PARTENZA: Bottas difende la 1 posizione Verstappen 2 Vettel 3 Hamilton 4 Leclerc 5. Contatto tra Albon e Sainz.

1 GIRO: In difficoltà Vettel che viene superato prima da Hamilton Leclerc e Norris. Subito pit stop per Albon a causa di una foratura.

2 GIRO: Anche Ricciardo in curva 1 passa Vettel. Bottas conserva 1 secondo di vantaggio su Verstappen alle loro spalle Hamilton 1.41.043 fa il fatest lap.

3 GIRO: Bottas 1.40.986 guadagna 2 e 3 decimi a Verstappen-Hamilton. Perde mezzo secondo Leclerc 1.41.7 addirittura sul 1.43.0 Vettel.

5 GIRO: Bottas 1.40.4 rifila altri 2 e 4 decimi a Verstappen 1.40.6 ed Hamilton 1.40.8. Leclerc già a 9 secondi dal finlandese Vettel si riavvicina a Norris e Ricciardo.

7 GIRO: Bottas 1.40.5 Verstappen 1.40.7 Hamilton 1.40.3 Leclerc 1.42.5.

8 GIRO: Cedimento della sospensione posteriore per Vettel costretto al ritiro.

9 GIRO: Ricciardo supera Norris conquistando la 5 posizione. Hamilton 1.40.6 è più veloce di 3 e 4 decimi rispetto a Verstappen-Bottas.

11 GIRO: Bottas 1.41.5 risponde a Verstappen 1.41.8 ed Hamilton 1.41.7. Sempre sopra 1.42 Leclerc.

12 GIRO: Hamilton è vicinissimo a Verstappen e sta per entrare in zona drs. Bottas ne approfitta per allungare a 3 secondi.

13 GIRO: 1 sosta per Verstappen che rientra in pista al 4 posto. Bottas 1.41.0 Hamilton 1.41.4 Leclerc 1.42.3.

14 GIRO: Reagisce la Mercedes richiamando Bottas a cui montano le hard stessa scelta della Red Bull per Verstappen.

16 GIRO: Bottas supera in curva 1 all’esterno Leclerc cosi come Verstappen in rettilineo.

17 GIRO: Altro fatest lap di Bottas 1.38.943 che guadagna 1.1 ad Hamilton e 9 decimi a Verstappen.

18 GIRO: Hamilton 1.40.8 Bottas 1.38.9 Verstappen 1.39.9 Leclerc 1.42.4.

19 GIRO: Bottas 1.38.916 stabilisce la nuova miglior prestazione della gara portandosi a 6 secondi da Hamilton.

20 GIRO: Problemi al pit stop per Leclerc che riparte dopo 7 secondi e 7.

22 GIRO: Hamilton nonostante Bottas sia 2.5 prosegue. Verstappen per la prima volta dall’inizio del 2 stint recupera 3 decimi al finlandese.

23 GIRO: Hamilton beffa i meccanici Mercedes che lo aspettavano per la sosta ed ha Bottas nella scia.

24 GIRO: Bottas supera con facilità Hamilton. The Hammer si ferma per effettuare il pit stop.

26 GIRO: Bottas 1.40.1 Verstappen 1.40.4. Giro veloce di Hamilton 1.38.446.

27 GIRO: Hamilton guadagna 1.2 a Verstappen riducendo il distacco a 12 secondi e 0.8 a Bottas.

29 GIRO: Tornano a spingere Bottas 1.39.6 Verstappen 1.39.3 mentre Hamilton fa 1.39.4 bene anche il ritmo di Leclerc 1.39.7 con gomma bianca.

30 GIRO: Rialzano il loro passo Bottas e Verstappen che vanno sul 1.40 ed Hamilton 1.39.3 riduce il gap a 9-16 secondi.

32 GIRO: Bottas 1.40.3 Verstappen 1.40.7 Hamilton 1.39.1 Leclerc 1.39.4.

33 GIRO: Hamilton 1.39.3 infligge 1 e 2 secondi a Verstappen 1.40.4 -Bottas 1.41.3.

34 GIRO: 2 Pit stop per Verstappen che farà l’ultima parte di Gp con le medie.. Bottas perde un altro secondo e sette da Hamilton.

35 GIRO: Come in precedenza la Mercedes risponde alla Red Bull facendo effettuare a Bottas la 2 sosta. Hamilton nuovo leader.

37 GIRO: Nuovo record della pista di Bottas 1.36.957 che rifila 3 secondi e 1 a Hamilton 1.40.0.

38 GIRO: Torna a fare 1.39.2 Hamilton che perde solo 6 decimi da Bottas 1.38.6 più veloce di loro è Verstappen 1.38.4.

40 GIRO: Bottas 1.38.1 dopo essersi liberato dei doppiati recupera 1 secondo a Hamilton 1.39.1. Eguaglia il tempo di The Hammer Verstappen 1.39.0.

42 GIRO: 2 sosta anche per Leclerc che rientra in pista con gomma rossa. 1.39.2 Hamilton 1.39.2 Bottas 1.38.3 Verstappen.

44 GIRO: Hamilton ha 3.1-9.2 su Bottas e Verstappen.

45 GIRO: Leclerc 1.36.169 toglie il record della pista a Bottas.

47 GIRO: Hamilton 1.39.2 Bottas 1.38.6 Verstappen 1.38.4.

48 GIRO: Bottas è a 1.4 da Hamilton non molla nemmeno Verstappen che è a 5.7 dalle Mercedes.

49 GIRO: Hamilton tiene fuori dalla zona drs Bottas.

51 GIRO: Bottas prende la scia a Hamilton che lo accompagna fuori.

52 GIRO: Bottas supera sul rettilineo Hamilton riprendendosi il 1 posto.

53 GIRO: Bottas scappa mentre Verstappen è a 2 secondi da Hamilton.

54 GIRO: Verstappen è incollato a Hamilton e chiede al suo ingegnere di avere a disposizione tutta la potenza del suo motore.

PENULTIMO GIRO: Fuori Magnussen vengono esposte le bandiere gialle ed Hamilton può respirare.

ULTIMO GIRO: Bottas vince il Gran Premio degli Stati Uniti.

GP USA F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 3 Novembre 2019 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 77 V. Bottas Mercedes 2 44 L. Hamilton Mercedes + 4"148 3 33 M. Verstappen Red Bull + 5"002 4 16 C. Leclerc Ferrari + 52"239 5 23 A. Albon Red Bull + 78"038 6 3 D. Ricciardo Renault + 90"366 7 4 L. Norris McLaren + 90"764 8 55 C. Sainz McLaren + 1 giro 9 27 N. Hulkenberg Renault + 1 giro 10 11 S. Perez Racing Point + 1 giro 11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo + 1 giro 12 26 D. Kvyat Toro Rosso + 1 giro 13 18 L. Stroll Racing Point + 1 giro 14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo + 1 giro 15 8 R. Grosjean Haas + 1 giro 16 10 P. Gasly Toro Rosso + 1 giro 17 63 G. Russell Williams + 2 giri 18 20 K. Magnussen Haas - 19 88 R. Kubica Williams - 20 5 S. Vettel Ferrari - CLASSIFICA PILOTI F1 2019 1 L. Hamilton Mercedes 381 2 V. Bottas Mercedes 314 3 C. Leclerc Ferrari 249 4 M. Verstappen Red Bull 235 5 S. Vettel Ferrari 230 6 A. Albon Red Bull 84 7 C. Sainz McLaren 80 8 P. Gasly Toro Rosso 77 9 D. Ricciardo Renault 46 10 S. Perez Racing Point 44 11 L. Norris McLaren 41 12 N. Hulkenberg Renault 37 13 D. Kvyat Toro Rosso 34 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 31 15 L. Stroll Racing Point 21 16 K. Magnussen Haas 20 17 R. Grosjean Haas 8 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 4 19 R. Kubica Williams 1 20 G. Russell Williams 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019 1 Mercedes 695 2 Ferrari 479 3 Red Bull 366 4 McLaren 121 5 Renault 83 6 Racing Point 65 7 Toro Rosso 64 8 Alfa Romeo 35 9 Haas 28 10 Williams 1

GP USA F1 2019 – VIDEO







GP USA F1 2019 – FOTO