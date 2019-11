Mercedes, le parole di Wolff e i tre scenari di un addio già scritto alla Formula 1

“Non è scontato che Mercedes rimanga in Formula 1”. Sono state queste le parole di Toto Wolff che, anche se stranamente non presente in Brasile, hanno fatto più notizia di tante altre banali dichiarazioni di oggi!

Dietro però alle parole del numero uno del Team Mercedes si possono leggere alcuni messaggi e intravedere i possibili scenari di un addio già comunque scritto dei tedeschi dal Circus della Formula 1.

In questo nostro articolo, andremo ad indicare, secondo chi vi scrive, i tre possibili scenari che potrebbero realizzarsi nei prossimi anni.

SCENARIO 1

Continuare per un periodo non inferiore ai 3 anni (2021-2023) con un’opzione per un quarto.

SCENARIO 2

Decidere e comunicare l’uscita di scena dopo la stagione 2020 e prima degli ingenti cambiamenti previsti per il 2021. L’uscita sarebbe completa, sia come costruttore che come motorista, facendo venire meno anche le forniture agli altri team.

SCENARIO 3

Un ultimo scenario prevede invece una soluzione “ibrida” con l’uscita di scena del team dal campionato ma prevederebbe il rispetto dei contratti attuali di fornitura della Power Unit a McLaren, Racing Point e Williams. Per evitare di pagare penali elevati per il non rispetto dei contratti in essere, Mercedes potrebbe continuare a fornire i motori. Questa soluzione potrebbe però prevedere anche un re-branding delle unità da Mercedes ad AMG o altro nuovo brand “slegato” da Mercedes per spingere quest’ultimo verso il green, la sostenibilità e le competizioni elettriche mentre mantenere il secondo per l’impegno nel motorsport più “classico”!

L’assenza di Wolff dal Gran Premio del Brasile dovrebbe essere legato proprio ad alcuni meeting con i vertici di Stoccarda per decidere quali dei tre scenari sul tavolo timbrare in maniera definitiva.