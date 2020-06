F1, Toto Wolff: Vettel? Quarta scelta dietro a Hamilton, Bottas e Russell!

In una lunga intervista, il boss della Mercedes ha parlato di Sebastian Vettel e dei futuri piloti Mercedes.

Nelle ultime settimane sul futuro di Toto Wolff, della Mercedes in Formula 1, sui piloti 2021 e su tanti altri temi legati al team tedesco si è detto tutto e il contrario di tutto. Oggi Mercedes ha deciso di mettere un punto fermo con un’intervista a tutto tondo al numero uno!

In particolare, il team principal del team campione del mondo in carica, ha parlato di piloti e a chiarito di essere interessato a Sebastian Vettel ma ha anche precisato che, prima del tedesco, ci sono i tre piloti Mercedes, ovvero Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e George Russell.

Alla domanda: Stai prendendo seriamente in considerazione Vettel, Wolff ha così risposto: “Prima di tutto è un quattro volte campione del mondo e devi pensarci. D’altro canto abbiamo una line-up fantastica e siamo molto contenti sia dei nostri piloti che di George (Russell, ndr). Ma, non si sa mai: uno di loro potrebbe decidere che non vuole più correre e improvvisamente hai un posto libero. Ecco perché non voglio dire a giugno che Sebastian non correrà per noi. In passato ho visto apparire cigni neri quando nessuno se lo aspettava. Ricordo Nico Rosberg e, a tale proposito, manteniamo aperte le nostre opzioni. Ma ovviamente, concentrando le nostre discussioni con i nostri attuali piloti”