F1, Vettel, alla vigilia del Gp d’Austria: Non vedo l’ora di correre, ma sarà dura! [ VIDEO ]

Alla vigilia del primo Gran Premio del 2020 in Austria, Vettel afferma di essere impaziente di correre ma, senza tifosi, sarà dura!



La Formula 1 è finalmente pronta a riaccendere i motori. Venerdì 3 luglio i venti protagonisti del Campionato Mondiale 2020 scenderanno in pista per il primo attesissimo turno di prove libere.

Il quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, ha parlato della sua voglia di ricominciare a correre e del suo “dispiacere” per farlo senza la presenza dei tifosi: “Non vedo l’ora di ricominciare a correre, stiamo aspettando da un bel po’ di tempo – ha detto Vettel -. Provare al Mugello è stato bello, ma tornare a correre è tutta un’altra storia. Non vediamo l’ora di tornare in pista, competere con gli avversari”.

Il pilota tedesco, alla sua ultima stagione con la Ferrari, ha poi aggiunto: “L’Austria è un posto che mi piace, un circuito che mi piace ma quello che è bello è sapere che ci è permesso di tornare. Ci mancheranno i tifosi, penso che correre senza di loro non sarà lo stesso. Non l’ho mai fatto e non riesco davvero a immaginare come sarà. Ma spero che prima o poi si possa riportarli in pista con noi. Allo tesso tempo spero ci seguano in TV, noi cercheremo di regalare loro gare fantastiche e un grande spettacolo”.