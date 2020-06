La Ferrari sbarca al Mugello: Vettel e Leclerc in pista per i test [ FOTO ]

La SF1000 tornerà a girare dopo quasi 4 mesi di silenzio assoluto: oggi, infatti, sono in programma dei test, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che potranno quindi riassaggiare la vettura Ferrari 2020 in vista del debutto stagionale in Austria del 5 luglio. Sarà solamente un filming day, quindi test a chilometraggio limitato previsto dal regolamento, però sarà una grande opportunità per entrambi i piloti e la squadra per tornare davvero a lavoro.

Soprattutto per abituarsi alle nuove norme di sicurezza anti-Covid imposte dalla Federazione, in modo da non arrivare impreparati sotto quest’aspetto al doppio appuntamento della Stiria. Fatto importante, test che si svolgerà al Mugello. La Scuderia di Maranello, infatti, ha deciso di spostarne la sede da Fiorano al circuito toscano per due motivi: il primo è quello di dover evitare assembramenti a Fiorano, fatto che sarebbe stato quasi inevitabile, ma anche perché in casa Ferrari sono sicuri che la Formula 1 sbarcherà proprio in Toscana dopo l’appuntamento di Monza.

E’ quindi una grossa occasione per la Rossa per partire con un leggerissimo vantaggio di conoscenza del tracciato in vista del possibile gran premio di settembre: da non dimenticare che la Ferrari festeggerebbe al Mugello il suo Gran Premio numero 1000 della storia e celebrarlo con un successo sarebbe davvero il massimo. Il giusto festeggiamento di una ricorrenza così prestigiosa e importante, peraltro su suolo italiano. Sebastian sogna di regalare un’ultima grandissima gioia ai suoi tifosi mentre Charles spera di essere definitivamente consacrato a beniamino del pubblico. Motivazioni non da poco.