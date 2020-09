F1, GP Toscana (FP1): Bottas conclude al comando. Leclerc fa ben sperare

E’ il millesimo Gran Premio della Ferrari e chissà che la Rossa, con la colorazione vintage, non possa sorprendere positivamente in questo week end. Sul fantastico circuito del Mugello per la prima volta nella storia, sono andate in archivio le FP1 che hanno dato spettacolo soprattutto per gli onboard sulle vetture. Velocità pazzesche in curva, forze G impressionanti e nessun punto di riposo per il fisico dei piloti.

Un circuito provante ma che promette divertimento in qualifica e in gara.

A comandare le prime prove libere è Valtteri Bottas in 1:17.879, mentre l’altra Mercedes di Lewis Hamilton è solamente in quarta posizione a mezzo secondo dal compagno di squadra e ancora in fase di ambientamento sul tracciato toscano. Davanti all’inglese ci sono Max Verstappen a soli 48 millesimi e molto veloce nel terzo settore e la sorpresa di giornata Charles Leclerc. Il monegasco si è subito trovato a suo agio e ha piazzato la sua Ferrari al terzo posto a soli 3 decimi dalla vetta.

Ora, però, sorge un dubbio che spegnerà gli entusiasmi: con Sebastian Vettel solo tredicesimo a più di un secondo qual è la vera Ferrari? Una domanda che avrà già più risposte nella seconda sessione di prove libere del pomeriggio per capire dove potrà realisticamente arrivare questa Rossa nel week end del suo compleanno. Intanto Leclerc è lì, a far sognare un po’ i tifosi, anche quei pochi presenti in circuito. Forse sarà solamente un miraggio nel deserto, non ci si aspettano miracoli di certo. Ma è chiaro che un piazzamento così anche se in prove libere fa sempre bene al morale. Ma non deve illudere.

Anche perché poi sul passo gara la SF1000 è tornata a faticare nei confronti di Mercedes, Red Bull e Racing Point, seppur non ai livelli di Spa e Monza. Il miglioramento, anche grazie alla diversa conformazione del Mugello, c’è e si vede. Certo che immaginare qualcosa di davvero diverso proprio per il millesimo GP della Ferrari in una stagione così difficile è quanto più di romantico possa esistere. Mai dire mai. Anche se quasi impossibile.

GP TOSCANA F1 2020 - Venerdì 11 Settembre 2020 - LIBERE I Pos. Nr Pilota Team m Gap Tempo Giri Gap 1 77 V. Bottas Mercedes 1'17"879 32 2 33 M. Verstappen Red Bull +0"048 1'17"927 31 3 16 C. Leclerc Ferrari +0"307 1'18"186 26 4 44 L. Hamilton Mercedes +0"530 1'18"409 28 5 10 P. Gasly AlphaTauri +0"797 1'18"676 29 6 31 E. Ocon Renault +0"926 1'18"805 27 7 26 D. Kvyat AlphaTauri +0"960 1'18"839 30 8 4 L. Norris McLaren +1"102 1'18"981 30 9 23 A. Albon Red Bull +1"189 1'19"068 33 10 3 D. Ricciardo Renault +1"261 1'19"140 24 11 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +1"340 1'19"219 21 12 8 R. Grosjean Haas +1"345 1'19"224 25 13 5 S. Vettel Ferrari +1"388 1'19"267 26 14 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +1"443 1'19"322 27 15 55 C. Sainz McLaren +1"578 1'19"457 33 16 63 G. Russell Williams +1"599 1'19"478 28 17 20 K. Magnussen Haas +1"672 1'19"551 25 18 18 L. Stroll Racing Point +1"957 1'19"836 22 19 11 S. Perez Racing Point +1"961 1'19"840 28 20 6 N. Latifi Williams +2"155 1'20"034 31

