Numeri, statistiche e curiosità del GP della Toscana Ferrari 1000

Sin dal giorno dell’ufficialità della prima storica edizione del Gran Premio della Toscana, da disputarsi sul tracciato del Mugello, l’Italia ed il mondo intero attendevano questo appuntamento con entusiasmo e curiosità per vedere finalmente i bolidi della F1 sfrecciare sui vertiginosi saliscendi della pista di Scarperia e San Piero. Un’attesa ancor più speciale per i tifosi ferraristi, che proprio in occasione di questo weekend hanno potuto festeggiare il 1000° Gran Premio della storia del Cavallino Rampante.

Ora, a qualche ora di distanza dall’esposizione della bandiera a scacchi, il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 è già entrato a far parte della storia del Circus, portandosi con sé svariati numeri e statistiche, comprese alcune curiosità e record di assoluto valore. Scopriamo insieme quali, a cominciare dai dati più noti fino a quelli più interessanti.

LA VIGILIA

1° Gran Premio della Toscana e 1° appuntamento ufficiale al Mugello

La pandemia di Covid-19 ha stravolto, tra le altre cose, anche il mondo della Formula 1, trovatosi improvvisamente costretto a rivedere l’intera organizzazione e la stesura di un nuovo calendario per la stagione 2020. In seguito all’annullamento di alcuni appuntamenti per questioni di sicurezza e di tutela della salute collettiva, la FIA ha stabilito l’inserimento in calendario di nuove gare in via del tutto eccezionale per poter sostituire gli eventi cancellati: tra queste, una delle mosse più apprezzate dagli appassionati e dagli addetti ai lavori è stata la conferma dell’introduzione del Gran Premio della Toscana, da tenersi sul circuito del Mugello.

Per la prima volta nella storia della F1, quindi, si è disputato un weekend di gara con tale denominazione, con tanto di esordio assoluto nel Circus anche per il tracciato del Mugello, fino ad ora utilizzato dalle monoposto soltanto per lo svolgimento di test privati.

Sarà la prima ed unica edizione di questo GP, o vi saranno altre opportunità? Solo il futuro ci fornirà delle risposte.

1000° Gran Premio della Ferrari

In realtà, la denominazione ufficiale del weekend di gara è stata quella di “Gran Premio della Toscana Ferrari 1000”; una scelta particolarmente voluta da parte della FIA per celebrare la gara numero 1000 per la Scuderia di Maranello, prima squadra a raggiungere un simile traguardo nella storia della Formula 1.

Una festa arricchita proprio dalla concomitanza con lo svolgimento del weekend sulla pista di Mugello, già di proprietà della Ferrari e primo autodromo della stagione 2020 ad aprire i propri cancelli agli spettatori, seppur con un numero limitato.

1° gara senza la famiglia Williams

Per la prima volta dalla sua fondazione avvenuta nel 1977, la Williams si presenta ad un weekend di gara senza l’omonima famiglia fondatrice al seguito. Il precedente appuntamento a Monza, infatti, è stato l’ultimo gran premio con la presenza ai box di Claire Williams, figlia del fondatore Sir Frank Williams.

Il Gran Premio della Toscana, quindi, segna una svolta nella storia della scuderia britannica, da questo momento passata sotto la gestione della Dorilton Capital.

Due GP in Italia dopo 14 anni

Per tornare all’ultima volta in cui l’Italia aveva ospitato due gran premi validi per il mondiale di Formula 1 bisogna fare un salto indietro di quattordici anni, risalendo alla stagione 2006: in quell’occasione, oltre al consueto Gran Premio d’Italia a Monza, si tenne anche l’ultima edizione del Gran Premio di San Marino ad Imola, con la pista del Santerno che sparì in seguito dai radar della F1.

Tuttavia, proprio quest’anno, la stessa Imola tornerà a far parte del calendario ufficiale della massima serie automobilistica nel mese di novembre, portando il numero di appuntamenti nel nostro paese per la prima volta a tre. Un dato che approfondiremo in occasione di questo ritorno molto atteso e sentito.

20 anni di F1 per Kimi Raikkonen

Per un curioso gioco del destino, il Gran Premio della Toscana ha rappresentato il traguardo dei 20 anni in Formula 1 per Kimi Raikkonen: il finlandese, campione del mondo 2007, fece il suo esordio assoluto su una monoposto di F1 in occasione di un test privato tenutosi proprio al Mugello nel 2000 al volante della Sauber, scuderia con la quale fece il suo debutto ufficiale l’anno successivo.

QUALIFICHE

95° pole per Lewis Hamilton

Oltre ad aver avuto l’onore di esser diventato il primo poleman della storia del Mugello in Formula 1, Lewis Hamilton ha inoltre incrementato il record assoluto di pole position. Sulla pista toscana, il campione del mondo in carica ha infatti ottenuto la 95° partenza dalla prima casella della griglia in carriera.

120° pole per la Mercedes

Non contenti di aver conquistato l’intera prima fila grazie al secondo posto di Valtteri Bottas, la Mercedes ha inoltre ottenuto la 120° pole position della sua storia. In questo modo, il team tedesco rafforza la sua 4° posizione nella classifica all-time, ad otto lunghezze dalla Williams, ferma a quota 128 pole position.

LA GARA

Doppia esposizione della bandiera rossa

In una corsa condizionata da contatti, incidenti ed uscite di pista, la Direzione Gara ha imposto per ben due volte la sospensione dell’evento con l’esposizione della bandiera rossa.

Un fatto simile non capitava dal Gran Premio del Brasile 2016, quando anche in quel caso la gara venne neutralizzata in due circostanze.

90° vittoria per Lewis Hamilton

In un mondiale che lo vede sempre più dominatore assoluto, Lewis Hamilton si è aggiudicato anche il Gran Premio della Toscana, conquistando così la 90° vittoria in carriera. Oltre a rafforzare la sua leadership in campionato, l’inglese è, in tutti i sensi, ad un passo dalla storia: con un’altra vittoria, il britannico eguaglierebbe il record assoluto di vittorie appartenente a Michael Schumacher, ancora in vetta alla classifica all-time a quota 91 successi.

NUOVO RECORD DI GP A PUNTI PER LEWIS HAMILTON

In attesa di poter riscrivere la storia della Formula 1, Lewis Hamilton può comunque “consolarsi” mettendo la firma su un nuovo record: terminando il Gran Premio della Toscana da vincitore, e quindi in zona punti, Hamilton ha concluso ben 222 gare in zona punti, battendo così il precedente prima di Michael Schumacher.

109° vittoria, 56° doppietta ed 80° giro veloce per la Mercedes

La Mercedes saluta il Mugello mettendo in cassaforte la 109° vittoria della sua storia in Formula 1, a cinque vittorie di distacco dalla Williams, che in questo momento occupa il terzo posto nella classifica all-time.

Diverso, invece, il discorso inerente al numero di doppiette conquistate dal team tedesco. Dopo il Gran Premio della Toscana, la Mercedes sale così a quota 56, al secondo posto di sempre dietro soltanto alla Ferrari, attualmente leader a quota 84 doppiette.

Infine, grazie alla performance di Lewis Hamilton, autore del giro più veloce, la Mercedes ottiene una cifra tonda per il numero di giri veloci ottenuti: sono ben 80 per la casa tedesca, a 43 “giri” di distanza sempre dalla Williams.

158° podio e 51° giro veloce per Lewis Hamilton

Dopo aver già strappato il record a Michael Schumacher per numero di podi conquistati, Lewis Hamilton incrementa il suo primato assoluto salendo per la 158° in carriera almeno sul terzo gradino del podio.

Pur avendo comunque ottenuto il 51° giro veloce in carriera al Mugello, il campione in carica inglese resta a 26 giri veloci di distacco proprio da Schumacher, ancora recordman in questo settore a quota 77.

52° podio per Valtteri Bottas

Grazie al 25° secondo posto ottenuto in carriera (eguagliando Nico Rosberg al 9° posto di questa speciale classifica), Valtteri Bottas ha concluso il Gran Premio della Toscana con il 52° podio della sua carriera. Il finlandese sale così al 14° podio in questa graduatoria, staccando il celebre connazionale Mika Hakkinen e mettendo nel mirino i 54 podi conquistati da un’altra leggenda della Formula 1 come il compianto Niki Lauda.

1° PODIO PER ALEXANDER ALBON

L’altro grande protagonista del Gran Premio della Toscana è il thailandese Alexander Albon: grazie al 3° posto ottenuto al Mugello, il pilota della Red Bull ha così conquistato il primo podio della sua carriera, divenendo il 213° pilota della storia ad ottenere un simile traguardo.

Tra le altre curiosità, Albon è diventato anche il primo pilota di nazionalità thailandese ad aver raggiunto un simile piazzamento, includendo così la Thailandia tra i 29 stati rappresentati sul podio da un proprio pilota. L’ultima gara in cui una nazione era entrata nel “club” dei podi fu il Gran Premio d’Australia 2014, quando Kevin Magnussen portò i colori della Danimarca grazie al suo primo ed unico piazzamento nella top 3 con il 2° posto.

225° podio per la Mercedes e 177° podio per la Red Bull

Dulcis in fundo, il Gran Premio della Toscana 2020 è stato palcoscenico del 225° podio della storia della Mercedes, quarta in classifica generale nuovamente alle spalle della Williams (terza a 312 podi). Più indietro, infine, la Red Bull, che grazie al piazzamento di Albon sale a quota 177 podi, al 6° posto ed a 20 podi esatti dalla Lotus.

GP TOSCANA F1 2020 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 13 Settembre 2020 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 44 L. Hamilton Mercedes 1:17'30"074 2 77 V. Bottas Mercedes +4"880 3 23 A. Albon Red Bull +8"064 4 3 D. Ricciardo Renault +10"417 5 11 S. Perez Racing Point +15"650 6 4 L. Norris McLaren +18"883 7 26 D. Kvyat AlphaTauri +21"756 8 16 C. Leclerc Ferrari +28"345 9 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +29"770 10 5 S. Vettel Ferrari +29"983 11 63 G. Russell Williams +32"404 12 8 R. Grosjean Haas +42"036 13 18 L. Stroll Racing Point Ritirato 14 31 E. Ocon Renault Ritirato 15 6 N. Latifi Williams Ritirato 16 20 K. Magnussen Haas Ritirato 17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo Ritirato 18 55 C. Sainz McLaren Ritirato 19 33 M. Verstappen Red Bull Ritirato 20 10 P. Gasly AlphaTauri Ritirato

CLASSIFICA PILOTI F1 2020 1 L. Hamilton Mercedes 190 2 V. Bottas Mercedes 135 3 M. Verstappen Red Bull 110 4 L. Norris McLaren 65 5 A. Albon Red Bull 63 6 L. Stroll Racing Point 57 7 D. Ricciardo Renault 53 8 C. Leclerc Ferrari 49 9 S. Perez Racing Point 44 10 P. Gasly AlphaTauri 43 11 C. Sainz McLaren 41 12 E. Ocon Renault 30 13 S. Vettel Ferrari 17 14 D. Kvyat AlphaTauri 10 15 N. Hulkenberg Racing Point 6 16 A. Giovinazzi Alfa Romeo 2 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 2 18 K. Magnussen Haas 1 19 R. Grosjean Haas 0 20 N. Latifi Williams 0 21 G. Russell Williams 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020 1 Mercedes 325 2 Red Bull 173 3 McLaren 106 4 Racing Point 92 5 Renault 83 6 Ferrari 66 7 Alpha Tauri 53 8 Alfa Romeo 4 9 Haas 1 10 Williams 0

