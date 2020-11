F1, Gp Turchia 2020: Lewis Hamilton campione del mondo per la settima volta in carriera

Lewis Hamilton si è laureato campione del mondo per la settima volta, vincendo il Gran Premio di Turchia al termine di una prestazione straordinaria. Scattato dalla sesta casella in griglia dopo una qualifica difficile, il campione nativo di Stevenage ha faticato nelle prime fasi di gara per poi gestire magistralmente il secondo stint con gomma intermedia e suggellare nel migliore dei modi la vittoria del titolo.

Nel costruire questa incredibile serie di vittorie e titoli mondiali, Lewis Hamilton ha saputo abbinare il talento cristallino a una spaventosa concretezza e regolarità nei risultati. La velocità pura e l’istinto da fenomeno fanno parte del repertorio del campione inglese sin dal debutto nel 2007, anno in cui sfiorò il titolo con la McLaren. Ron Dennis scommise su quel talento che aveva allevato negli anni, mettendolo sotto contratto all’età di dodici anni quando correva ancora sui kart. Negli anni la presenza di Dennis è diventata forse troppo limitante nei confronti di un pilota che diventava sempre più personaggio globale, spaziando dal paddock ai red carpet in giro per il mondo. In Mercedes, non senza qualche resistenza, Wolff e Lauda hanno sposato l’estrosità del loro pilota lasciandolo quanto più libero nel programmare la sua vita extra-paddock, fidandosi anche di un pilota che arrivato ai trent’anni aveva sicuramente acquisito una maturità più consapevole.

Dire che sono le sconfitte più brucianti a testarti e plasmarti come uomo non è soltanto una citazione di carattere motivazionale. Il momento determinante nella carriera di Lewis Hamilton è senza dubbio stato il 2016, l’anno in cui perse il mondiale contro Nico Rosberg. Nella carriera del sette volte campione del mondo ci sarà un prima e un dopo. Oltre ai tanti problemi di affidabilità Hamilton ha pagato anche una serie di errori determinanti, come ad esempio in fase di partenza, e un paio di weekend in cui non è mai entrato nella giusta modalità. Il dolore di una sconfitta è molto più intenso della gioia inebriante data da una grande vittoria. Da quel momento in poi Lewis Hamilton si è trasformato in un pilota cannibale, non più soltanto dannatamente veloce ma padrone del weekend e della gara. È diventato leader del suo team e ha lavorato incessantemente per non lasciare più nulla ai suoi avversari, limitando quanto più possibile gli errori in pista.

Hamilton non è più soltanto uno sportivo e negli anni si è trasformato in vero ambasciatore della Formula 1 nel mondo. Si batte per i diritti delle minoranze e per l’ambiente, è da anni vegano e ha anche usato le sue piattaforme social per lanciare qualche discusso messaggio politico. Vorrebbe rendere il motorsport un ambiente più diverso e inclusivo: proprio a tale scopo ha recentemente lanciato “The Hamilton Commission“, un progetto guidato da Martin Whitmarsh, suo ex team principal in McLaren. È consapevole di essere un simbolo come i grandissimi del suo tempo e che la sua popolarità mediatica può essere sfruttata per lanciare messaggi extra-sportivi.

Quando si indirizza ai suoi seguaci sui social Hamilton invita sempre a credere testardamente nei propri sogni e a spingere ogni giorno per realizzarli. Quello di Lewis e del papà Anthony di imporsi in un ambiente sportivo particolarmente oneroso ed elitario ne hanno forgiato lo spirito combattente e la mentalità di chi guarda al domani come ulteriore opportunità per mettersi in luce. Quanto può dare ancora Lewis Hamilton a questo sport e agli amanti del motorsport?

GP TURCHIA F1 2020 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 15 Novembre 2020 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 44 L. Hamilton Mercedes 2 11 S. Perez Racing Point + 31"633 3 5 S. Vettel Ferrari + 31"960 4 16 C. Leclerc Ferrari + 33"858 5 55 C. Sainz McLaren + 34"363 6 33 M. Verstappen Red Bull + 44"873 7 23 A. Albon Red Bull + 46"484 8 4 L. Norris McLaren + 61"259 9 18 L. Stroll Racing Point + 72"353 10 3 D. Ricciardo Renault + 95"460 11 31 E. Ocon Renault + 1 giro 12 26 D. Kvyat AlphaTauri + 1 giro 13 10 P. Gasly AlphaTauri + 1 giro 14 77 V. Bottas Mercedes + 1 giro 15 7 K. Raikkonen Alfa Romeo + 1 giro 16 63 G. Russell Williams + 1 giro 17 20 K. Magnussen Haas + 2 giri 18 8 R. Grosjean Haas - 19 6 N. Latifi Williams - 20 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo -

CLASSIFICA PILOTI F1 2020 1 L. Hamilton Mercedes 307 2 V. Bottas Mercedes 197 3 M. Verstappen Red Bull 170 4 S. Perez Racing Point 100 5 C. Leclerc Ferrari 97 6 D. Ricciardo Renault 96 7 C. Sainz McLaren 75 8 L. Norris McLaren 74 9 A. Albon Red Bull 70 10 P. Gasly AlphaTauri 63 11 L. Stroll Racing Point 59 12 E. Ocon Renault 40 13 S. Vettel Ferrari 33 14 D. Kvyat AlphaTauri 26 15 N. Hulkenberg Racing Point 10 16 A. Giovinazzi Alfa Romeo 4 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 4 18 R. Grosjean Haas 2 19 K. Magnussen Haas 1 20 N. Latifi Williams 0 21 G. Russell Williams 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020 1 Mercedes 504 2 Red Bull 240 3 Racing Point 154 4 McLaren 149 5 Renault 136 6 Ferrari 130 7 Alpha Tauri 89 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

