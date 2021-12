Max Verstappen è campione del mondo 2021. Il predestinato ha raggiunto l’obiettivo

La stolida narrazione del “predestinato” ha dimostrato di essere sterile – se non fallace – nel momento in cui si modellava attorno alla figura del nuovo messia in Rosso Charles Leclerc o – in altri tempi, ma con simili modalità – allo stesso Lewis Hamilton, senza mai venire accostata all’unico, vero predestinato della Formula Uno attuale, cioè il fresco Campione del Mondo Max Verstappen.

Predestinato, cioè con una destinazione già impostata, poco importa quanto e quale sia il cammino che ve lo conduce, basta che sia breve e incandescente.

Max Verstappen sembra nascere da un soggetto di fantascienza anime anni ‘90, laddove c’è un protagonista, metaumano o robotico, prodotto in laboratorio da uno scienziato che nutre una profonda ansia di rivalsa verso il mondo, completamente sterilizzato nelle emozioni e dotato di abilità oltre la media al fine unico di guadagnarsi l’obiettivo, con il coinvolgimento di una serie di figure di contorno. Ecco, adattando questi topoi al contesto del nostro, il creatore è il padre Jos, la cui ansia di rivalsa è una volontà rabbiosa di imporre al figlio un clamoroso successo in un campo in cui lui ha generato moltissimo fumo – ma soprattutto fiamme – e niente arrosto, volontà che non riguarda il mondo bensì il Mondiale. Le figure coinvolte, cioè la Red Bull, Horner e Marko, più che il solo contorno si sono presi pure antipasto, primo e secondo mescolando sagacemente strategia, politica, eccellenza tecnica, compattezza e… dichiarazioni esuberanti. Il prodotto di tutto ciò è Max, allevato con una rozza durezza ampiamente documentata da aneddoti di ogni tipo – nessuno dei quali non dico edificante, ma neanche lontanamente positivo – con l’unico fine di diventare il Campione del Mondo. Un metaumano con capacità sopra la media che corre con la stessa rabbiosa determinazione del padre e poi più nulla, la massima espressione del tipico dirty bastard on track, impunito, smaliziato, per nulla interessato a chi gli corre accanto se non al modo in cui levarselo di torno per guadagnare una posizione.

Un metaumano che riesce a vivere senza emozioni. Un predestinato per il quale conta solo arrivare in testa, non importa come. L’unico antidoto allo strapotere Mercedes e alla inarrestabile cavalcata di Lewis Hamilton verso tutti i record ancora assegnabili.

Un tempo, i campioni diventavano tali dopo una gavetta, dura ma formativa, nella quale imparavano anche a essere uomini. Oggi è diventato campione un ragazzo al quale non è stato permesso di essere giovane.

Che il riverbero scintillante della sua coppa strameritata lo aiuti a vedere meglio la bellezza, la passione, il cuore: ora che la destinazione è raggiunta, bisogna imparare a diventare migliori nel corso del cammino, stando insieme agli altri senza considerarli ostacoli, in pista come nella vita.

Auguri Max, ad maiora!

GP ABU DHABI F1 2021 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 12 Dicembre 2021 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 33 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 44 Lewis Hamilton Mercedes 3 55 Carlos Sainz Ferrari 4 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 5 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 6 77 Valtteri Bottas Mercedes 7 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 8 14 Fernando Alonso Alpine-Renault 9 31 Esteban Ocon Alpine-Renault 10 16 Charles Leclerc Ferrari 11 5 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 12 3 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 13 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 14 47 Mick Schumacher Haas-Ferrari

CLASSIFICA PILOTI F1 2021 1 M. Verstappen Red Bull 395,5 2 L. Hamilton Mercedes 387,5 3 V. Bottas Mercedes 226 4 S. Perez Red Bull 190 5 C. Sainz Ferrari 164,5 6 L. Norris McLaren 160 7 C. Leclerc Ferrari 159 8 D. Ricciardo McLaren 115 9 P. Gasly AlphaTauri 110 10 F. Alonso Alpine 81 11 E. Ocon Alpine 74 12 S. Vettel Aston Martin 43 13 L. Stroll Aston Martin 34 14 Y. Tsunoda AlphaTauri 32 15 G. Russell Williams 16 16 K. Raikkonen Alfa Romeo 10 17 N. Latifi Williams 7 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 3 19 M. Schumacher Haas 0 20 N. Mazepin Haas 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021 1 Mercedes 613,5 2 Red Bull 585,5 3 Ferrari 323,5 4 McLaren 275 5 Alpine 155 6 AlphaTauri 142 7 Aston Martin 77 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 13 10 Haas 0

