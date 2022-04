Gp Emilia Romagna F1: Verstappen agguanta la Sprint Race nel finale

By :





Max Verstappen conferma la partenza al palo del Gp dell’Emilia Romagna domani alle 15 vincendo la Sprint Race di misura su Charles Leclerc. Il ferrarista aveva realizzato un gran colpo in partenza soffiando subito la prima posizione al rivale olandese della Red Bull. Dopo l’ingresso della Safety Car per rimuovere dalla pista l’Alfa Romeo incidentata di Zhou, il ferrarista ha impresso un ritmo infernale alla mini gara portando abbondantemente oltre il secondo il margine di sicurezza sul campione del mondo.

Ma tra lui e la bandiera a scacchi da trionfatore si è messo di mezzo il graining sulle soft delle sue Pirelli, che ha mandato in frantumi i piani di Charles. La tenuta di strada delle gomme della F1-75 è ben presto peggiorata con Verstappen che ha avuto modo di rifarsi sotto e sorpassarlo a due giri dal termine alla staccata del Tamburello. Ma il festoso pubblico di Imola ha comunque ragioni per essere felice grazie alla performance maiuscola dell’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Lo spagnolo è stato infatti l’eroe della Sprint Race essendo protagonista di una fuoriosa rimonta dal 10° al 4° posto, che gli consente di partire da una posizione molto più dignitosa rispetto alle qualifiche. Bella anche la gara della seconda Red Bull di Sergio Perez, terzo all’arrivo e sempre a suo agio quest’anno con la RB18. Leclerc, quindi, sarà stretto a sandwich dalle due Red Bull al via del Gp dell’Emilia Romagna, penalizzato da un degrado delle gomme non previsto. Inequivocabile a questo proposito il suo team radio.

Non male le Mclaren, al quinto e sesto posto. Coraggiosa la prova di Kevin Magnussen, unico assieme al team mate Schumacher a partire con le medie e ottavo al traguardo. Imbarazzanti le Mercedes: Russell 11° a 36″ dal vincitore, Hamilton addirittura 14° a 41″. In pratica entrambi i piloti della Stella a Tre Punte si sono beccati in media circa 2″ al giro dai primissimi.

GP EMILIA ROMAGNA F1 2022 - Sabato 23 Aprile 2022 - ORDINE D'ARRIVO GARA SPRINT Pos Nr Pilota Team Gap Giri 1 33 M. Verstappen Red Bull 2 16 C. Leclerc Ferrari + 2"975 21 3 11 S. Perez Red Bull + 4"721 21 4 55 C. Sainz Ferrari + 17"561 21 5 4 L. Norris McLaren + 24"561 21 6 3 D. Ricciardo McLaren + 27"740 21 7 77 V. Bottas Alfa Romeo + 28"133 21 8 20 K. Magnussen Haas + 30"712 21 9 14 F. Alonso Alpine + 22"278 21 10 47 M. Schumacher Haas + 33"773 21 11 63 G. Russell Mercedes + 36"284 21 12 22 Y. Tsunoda AlphaTauri + 38"298 21 13 5 S. Vettel Aston Martin + 40"177 21 14 44 L. Hamilton Mercedes + 41"455 21 15 18 L. Stroll Aston Martin + 42"910 21 16 31 E. Ocon Alpine + 43"517 21 17 10 P. Gasly AlphaTauri + 43"794 212 18 23 A. Albon Williams + 48"871 21 19 6 N. Latifi Williams + 52"017 21 20 24 G. Zhou Alfa Romeo Ritirato

CLASSIFICA PILOTI F1 2022 1 C. Leclerc Ferrari 78 2 C. Sainz Ferrari 38 3 G. Russell Mercedes 37 4 S. Perez Red Bull 36 5 M. Verstappen Red Bull 33 6 L. Hamilton Mercedes 28 7 E. Ocon Alpine 20 8 L. Norris McLaren 20 9 V. Bottas Alfa Romeo 14 10 K. Magnussen Haas 13 11 D. Ricciardo McLaren 11 12 P. Gasly AlphaTauri 6 13 Y. Tsunoda AlphaTauri 4 14 F. Alonso Alpine 2 15 G. Zhou Alfa Romeo 1 16 A. Albon Williams 1 17 S. Vettel Aston Martin 0 18 L. Stroll Aston Martin 0 19 N. Latifi Williams 0 20 M. Schumacher Haas 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022 1 Ferrari 116 2 Red Bull 69 3 Mercedes 65 4 McLaren 31 5 Alpine 22 6 Alfa Romeo 15 7 Haas 13 8 AlphaTauri 10 9 Williams 1 10 Aston Martin 0

